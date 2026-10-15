Los Brewers apagan los sueños de tricampeonato de los Dodgers en la MLB

La dinastía de los Los Ángeles Dodgers se hizo pedazos sobre el diamante californiano en una de las noches más humillantes de su historia reciente. Los Milwaukee Brewers completaron una barrida de época en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al imponerse con una pizarra final de 6-4 en el Juego 4 celebrado la noche de este jueves 15 de octubre.

El gigante de Wisconsin apagó de golpe y sin contemplaciones las ilusiones de tricampeonato del vigente monarca de las Grandes Ligas en el propio coloso de California. Con este doloroso descalabro ante su propia fanaticada, la escuadra comandada por Dave Roberts se despidió de la postemporada con un humillante 4-0 en la serie global.

El destino le cobró la factura completa a la organización de Los Ángeles apenas un año después de haber barrido a los de Wisconsin en esta misma instancia de los playoffs. Los Cerveceros devolvieron la cortesía con la misma moneda y ahora buscarán el primer trofeo de su historia frente al campeón de la Liga Americana entre Rays y Guardians.

El histórico encuentro de este jueves abrió con una auténtica explosión de júbilo para la grada local durante la conclusión del segundo episodio del ríspido cotejo. El astro japonés Shohei Ohtani hizo estallar los maderos al volarse la barda con un panorámico cuadrangular de 3 carreras que recorrió 428 pies por todo el jardín derecho.

SHOHEI OHTANI

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El monumental batazo de cuatro esquinas ante los envíos de Shane Drohan significó el primer vuelacercas del pelotero nipón desde el pasado 18 de agosto en el circuito. La pizarra electrónica decretaba un sólido 4-0 parcial que parecía encaminar el triunfo de la honra, respaldado por una joya de pitcheo inicial del abridor Tyler Glasnow.

El serpentinero estelar de los de casa retiró las primeras 3 entradas en orden perfecto, pero la serpentina comenzó a resquebrajarse de forma dramática en el cuarto rollo. Un boleto otorgado y dobles consecutivos por regla de terreno de William Contreras y Jake Bauers rompieron el encanto al timbrar las primeras 2 anotaciones de la visita.

Glasnow abandonó la colina en la apertura de la 5.ª entrada tras permitir un sencillo remolcador de David Hamilton que puso el juego al rojo vivo. El cuerpo de relevistas angelinos entró con la brújula perdida al otorgar pasaportes seguidos por parte de Evan Phillips y Alex Vesia, permitiendo que la carrera del empate entrara de caballito en el juego.

GARRETT MITCHELL!



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El drama absoluto y la estocada final para el monarca de las Grandes Ligas se presentó en la apertura del sexto episodio con el madero de Garrett Mitchell. El guardabosques de los Cerveceros descifró un envío del relevista zurdo Tanner Scott para mandar la pelota a las gradas del jardín derecho-central, consumando la remontada en patio ajeno.

La artillería de Los Ángeles intentó reaccionar en el último tercio del cotejo liguero, pero volvieron a dejar la pólvora mojada con corredores en posición de anotar durante la 6, 7 y 8 entrada. Un cuadrangular solitario de David Hamilton en el noveno capítulo ante los disparos de Edwin Díaz le colocó el último clavo al ataúd de los de casa.

Con este contundente resultado en el coloso de Chávez Ravine, los de Wisconsin regresan al clásico de otoño por primera vez desde la campaña de 1982. Por su parte, la directiva de California tendrá que asimilar el rotundo fracaso en las oficinas de pantalón largo tras quedarse con las manos vacías en sus planes de dinastía.

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