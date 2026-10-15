Dave Roberts mantiene la confianza de una épica remontada de los Dodgers

Los Ángeles Dodgers cayeron en el tercer juego de la serie contra Milwaukee Brewers. El Dodger Stadium fue el escenario de una nueva derrota Angelina 6-2. Dave Roberts confía en la remontada.

El compromiso se mantuvo cerrado hasta el sexto inning. Hasta ese momento fue un gran duelo de pitcheo en el que se mantuvieron a raya ambas ofensivas. Milwaukee se fue arriba en el marcador con una carrera en el primer episodio. El el sexto los Dodgers fueron capaces de anotar dos carreras y ponerse arriba en el juego.

“Pensé que teníamos a los bateadores correctos en esos momentos y simplemente no ejecutamos. Una parte de esto es crear oportunidades de anotar… Y no pudimos remolcarlos”, dijo Dave Roberts tras el juego.

Los Ángeles Dodgers solo pudieron conectar cinco hits durante todo el encuentro. Esos imparables estuvieron a cargo de Mookie Betts, Kyle Tucker, Shohei Ohtani, Will Smith y el venezolano Miguel Rojas.

No pierden la esperanza

Dave Roberts confía en que pueda existir una remontada de Los Ángeles Dodgers en la serie. El conjunto argelino no puede perder un juego más, de lo contrario estaría eliminado de la temporada 2026 de la MLB.

“Ellos saben lo que está en juego. Hemos ganado 4 juegos seguidos una gran cantidad de veces este año… pero tenemos que ganar uno primero, así que ese es el enfoque”, sentenció el manager de los Dodgers.

Dave Roberts says he’s waiting until tomorrow to address the Dodgers after their heartbreaking NLCS Game 3 loss:



“They know what’s at stake. We’ve won 4 in a row a number of times this year, 10 times or something like that. But we gotta win one so that’s the focus.” pic.twitter.com/9HEgPjoKAx — Dodgers Nation (@DodgersNation) October 15, 2026

Dave Roberts confía en que sus peloteros se recuperarán y la serie se extenderá. Ni el más optimista aficionado de los Milwaukee Brewers apostaba a una barrida de su club en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“No puedes entrar a una serie larga contra un equipo que tiene el mejor récord del béisbol y esperar simplemente ganar 4. Va a ser una serie larga, lo sabíamos desde el principio”, concluyó.

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