El “Pibe” Valderrama se despidió de su icónica cabellera
En un video con su esposa, Carlos Valderrama se rapó por completo su icónica cabellera. El exfutbolista colombiano fue famoso, entre otras cosas, por su look
Carlos “El Pibe” Valderrama es un legendario futbolista colombiano. El histórico mediocampista cafetero resaltó por su magia dentro del campo y su look especial. La gran melena del “Pibe” fue cortada por su esposa.
Durante muchos años la melena del “Pibe” fue su principal rasgo de identidad. Compañeros de profesión y aficionados del fútbol lo reconocían a la perfección por esa icónica cabellera.
En unas publicaciones en Instagram y TikTok, Carlos Valderrama mostró el proceso de su cambio de look. Elvira Redondo, esposa del futbolista, fue la “estilista” encargada de hacer este cambio.
“Mi gente, creo que llegó el momento. Mi gente, hoy es el día. El Calvo Valderrama”, se escuchaba mientras la máquina de afeitar cortaba años de historia sobre su cabeza. Un rasgo distintivo en la carrera del “Pibe”.
Hasta ahora no hay alguna razón detallada que explique este cambio de look. De esta forma Valderrama se despide de unos rizos que lo acompañaron durante más de 45 años.
Más allá del cabello del “Pibe”
Carlos Valderrama no solo fue un jugador de un look particular. El “Pibe” es recordado por su carisma y su calidad dentro del campo de juego.
El exmediocampista de la selección de Colombia jugó 111 partidos con la camiseta cafetera. El mítico dorsal “10” anotó 11 goles con el conjunto sudamericano. Su primer tanto data del 1 de julio de 1987 ante Bolivia.
Carlos Valderrama disputó 3 Mundiales con la selección de Colombia (Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998), también jugó 5 Copas América (1987, 1989, 1991, 1993 y 1995). En todos estos torneos continentales quedó en el tercer puesto.
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