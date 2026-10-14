El “Pibe” Valderrama se despidió de su icónica cabellera

Carlos “El Pibe” Valderrama es un legendario futbolista colombiano. El histórico mediocampista cafetero resaltó por su magia dentro del campo y su look especial. La gran melena del “Pibe” fue cortada por su esposa.

Durante muchos años la melena del “Pibe” fue su principal rasgo de identidad. Compañeros de profesión y aficionados del fútbol lo reconocían a la perfección por esa icónica cabellera.

?? | Carlos «El Pibe» Valderrama sorprendió a sus seguidores con un cambio radical de imagen: dejó atrás la larga cabellera rubia que lo convirtió en un ícono del fútbol colombiano.

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En unas publicaciones en Instagram y TikTok, Carlos Valderrama mostró el proceso de su cambio de look. Elvira Redondo, esposa del futbolista, fue la “estilista” encargada de hacer este cambio.

“Mi gente, creo que llegó el momento. Mi gente, hoy es el día. El Calvo Valderrama”, se escuchaba mientras la máquina de afeitar cortaba años de historia sobre su cabeza. Un rasgo distintivo en la carrera del “Pibe”.

Hasta ahora no hay alguna razón detallada que explique este cambio de look. De esta forma Valderrama se despide de unos rizos que lo acompañaron durante más de 45 años.

¡VALDERRAMA SE DESPIDIÓ DE SU ICÓNICA MELENA POR PRIMERA VEZ EN 65 AÑOS!



Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sorprendió a todos al raparse por completo y dejar atrás el cabello rizado que lo convirtió en una LEYENDA del fútbol colombiano. ????



? El histórico capitán de Colombia? pic.twitter.com/5rKblU8nO1 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) October 14, 2026

Más allá del cabello del “Pibe”

Carlos Valderrama no solo fue un jugador de un look particular. El “Pibe” es recordado por su carisma y su calidad dentro del campo de juego.

El exmediocampista de la selección de Colombia jugó 111 partidos con la camiseta cafetera. El mítico dorsal “10” anotó 11 goles con el conjunto sudamericano. Su primer tanto data del 1 de julio de 1987 ante Bolivia.

??El más reciente gol de Colombia marcado de visitante ante Argentina por eliminatorias mundialistas lo hizo Carlos Valderrama el 16 de noviembre de 1997 en La Bombonera, en empate 1 a 1 camino a la Copa Mundo de Francia 1998.



"El Pibe" es el mejor 10 de Colombia en la historia. pic.twitter.com/5Q9XTEHklg — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) June 10, 2025

Carlos Valderrama disputó 3 Mundiales con la selección de Colombia (Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998), también jugó 5 Copas América (1987, 1989, 1991, 1993 y 1995). En todos estos torneos continentales quedó en el tercer puesto.

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