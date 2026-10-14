Cristiano Ronaldo recibe otra crítica por sus actitudes en la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo vive un momento complejo dentro de la selección de Portugal. El delantero del Al Nassr abandonó la concentración del conjunto europeo en su última fecha FIFA. Wayne Rooney cuestionó las actitudes de su excompañero en el Manchester United.

El disgusto de Cristiano Ronaldo con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, fue por haberlo mandado a calentar durante 30 minutos en un partido contra Noruega. Tras este tiempo de movimientos precompetitivos, CR7 no salió al campo.

Cristiano Ronaldo ya había mostrado su descontento al entrenar diferenciado. El presidente de la Federación de Portugal y el seleccionador mantuvieron una reunión con Cristiano Ronaldo. Se llegó a un acuerdo de que Jorge Jesus pediría disculpas públicas y aclararía lo ocurrido. Pero el veterano estratega de Portugal no habría cumplido con su palabra y reafirmó que las decisiones las toma él.

?????????? Atención con la DURÍSIMA CRÍTICA de Wayne Rooney a Cristiano Ronaldo, por su comportamiento con la Selección de Portugal:



"Mi opinión sobre Ronaldo fue: 'Guau'. Te soy sincero, porque es un jugador extraordinario. Y creo que, si vemos lo que pasó con Messi cuando se? pic.twitter.com/dOHIIwhzs4 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2026

Esto aumentó la molestia en el jugador del Al Nassr que decidió abandonar la concentración de la selección de Portugal. Wayne Rooney ofreció su análisis sobre las actitudes del capitán de la selección de Portugal.

“Minimizar a tu entrenador y tus compañeros de la manera en que él lo hizo. Estuvo muy mal. Igual que con la federación portuguesa. Desde un punto de vista futbolístico, como compañero y entrenador, no es algo lindo de ver. Y pasa por cualquier jugador, uno tiene que terminar con su carrera y no lo está llevando bien. Es incómodo”, dijo Rooney para The United Stand.

En este sentido, el exjugador del Manchester United criticó que Cristiano Ronaldo solicitara unas disculpas públicas y retara la autoridad de Jorge Jesus en el vestuario. Rooney actualmente es entrenador y habló desde esa posición.

“Uno no puede imponerle a un técnico lo que tiene que decir. Va más allá de cualquier cosa que haya visto antes”, agregó el exfutbolista de la selección de Inglaterra.

Tras lo ocurrido, la Comisión Disciplinaria evalúa cuál puede ser la posible sanción de Cristiano Ronaldo. Hasta ahora está bajo una “suspensión preventiva”, pero CR7 podría ser apartado de la selección de Portugal durante uno o seis meses.

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