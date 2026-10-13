Cristiano Ronaldo se define como el mejor futbolista de la historia

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. CR7 ha dejado una gran huella en la historia del fútbol mundial. Pero el delantero portugués no se conforma con eso. Ronaldo se considera el mejor futbolista de la historia.

En la actualidad el principal tema de conversación sobre Cristiano Ronaldo recae en su búsqueda de los 1,000 goles. En cada jornada se remarca el conteo regresivo para alcanzar dicha cifra. Ronaldo cree que no se le da el valor que se le merece a este registro.

“Las personas no dan al nivel que ofrezco y a mis goles el reconocimiento que merecen (…) Hay gente que no está evaluando mi estado de forma, mis goles. Las cosas deben ir de forma natural. Si marco 920 goles, o 925, o 930, el mejor jugador de la historia soy yo, y se acabó”, dijo Cristiano Ronaldo.

??|Cristiano Ronaldo não tem dúvidas sobre o seu lugar na história do futebol. Na entrevista a Edu Aguirre, em Riade, o internacional português manifesta o desagrado por sentir que os seus golos e o momento que atravessa não estão a ser devidamente valorizados. #ronaldo? pic.twitter.com/DU9z6uMVB2 — Canal Sérgio Tavares (@canalsergio2) October 12, 2026

Sin embargo, Cristiano Ronaldo no se centra únicamente en alcanzar esta marca. Hasta ahora, CR7 acumula 981 goles oficiales en toda su carrera. El exjugador del Real Madrid está a 19 tantos de las cuatro cifras de anotaciones.

“Los números hablan por sí mismos. Si llego a esa cifra, es decir, a los mil goles, será algo asombroso y es un objetivo que busco lograr, pero no pienso a largo plazo”, agregó.

El mejor de la historia

En la conversación entre los mejores futbolistas de la historia surgen otros nombres como los de Lionel Messi, Diego Armando Maradona y Pelé. Cristiano Ronaldo considera que elegir entre uno y otro es cuestión de gustos. Cristiano se siente el jugador más completo en la historia del fútbol.

“Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, es cuestión de gustos personales. Lo respeto. Pero decir que Cristiano no es un jugador completo es una mentira. Soy el jugador más completo”, sentenció.

Cristiano Ronaldo tiene 41 años. El delantero sigue activo con la camiseta del Al Nassr. El futbolista portugués no tiene un panorama claro con relación a su futuro. Aún no hay una fecha establecida para su retiro.

“No sé qué pasará mañana. Puede que un día me despierte y pierda la motivación, y ya no quiera jugar; realmente no sé qué podría ocurrir”, concluyó.

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