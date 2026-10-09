Cristiano Ronaldo, ¿cuándo volvería a la acción con el Al Nassr?

Cristiano Ronaldo tuvo muchos problemas en la última fecha FIFA con su selección. El exdelantero del Real Madrid abandonó la convocatoria por discrepancias con el seleccionador Jorge Jesus. CR7 centra de nuevo sus energías en el Al Nassr.

Después de quedarse en el banquillo en el duelo contra Noruega el 27 de septiembre, la relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus comenzó a deteriorarse. Luego de que el seleccionador tomara la decisión de no sacarlo al campo, el propio estratega manifestó públicamente su autoridad en el banquillo.

Esto hizo que, antes del duelo contra Dinamarca del 01 de octubre, Cristiano Ronaldo abandonara la concentración de la selección de Portugal. Poco le importó a Jorge Jesus. El seleccionador del conjunto lusitano logró un pleno de victorias en la Fecha FIFA.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, escribió Cristiano Ronaldo en sus redes sociales.

Posible regreso de CR7

Todo parece indicar que Cristiano Ronaldo volverá a las cancha este viernes 09 de octubre. El escenario es favorable para CR7. El delantero portugués jugaría en el Alawwal Park. El rival sería el Al Draih, club que marcha en el octavo puesto de la tabla.

En este sentido, Cristiano Ronaldo ahora debe centrase nuevamente en su club. El All Nassr está en el top 3 de la Saudi Pro League. El conjunto dirigido por Ange Postecoglou acumula 5 triunfos, 1 empate y 1 derrota.

Por los 1,000 goles

Tras su ruptura con la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo solo cuenta con el Al Nassr para llegar a su ansiada marca de los 1,000 goles en el futbol profesional. En esta temporada ha sumado 3 tantos a su cuenta personal. Hasta ahora CR7 acumula 979 anotaciones.

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