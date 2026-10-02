Zlatan Ibrahimovic cuestiona las actitudes de Cristiano Ronaldo

La actitud de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal sigue exentando mucho debate. El delantero del Al Nassr abandonó la concentración del conjunto lusitano por sus diferencias con el seleccionador Jorge Jesus. Zlatan Ibrahimovic cuestionó la actitud de CR7.

Zlatan Ibrahimovic considera que Cristiano Ronaldo mancha el final de su carrera al tomar actitudes como esas. El exdelantero del FC Barcelona piensa que Cristiano fue irrespetuoso con sus compañeros al marcharse sin dar explicaciones.

“No necesita arruinar el legado que construyó con su ego. Debes salir del escenario cuando todavía estás en la cima. ¿Irse de la concentración de Portugal sin hablar con ninguno de sus compañeros? Eso es una falta de respeto”, dijo Zlatan para Fox.

? ?? Zlatan Ibrahimovic Reacts To the Drama Between Portugal Coach Jorge Jesus and Cristiano Ronaldo:



??“Listen. Ronaldo should not be angry because he sat on the bench. Any player can sit on the bench. I am Zlatan, and Mourinho benched me in my prime. Not because I was? pic.twitter.com/Li1x2Fy3Pa — Lord Zeus CFC/RM (@LordZeus_Usulor) September 30, 2026

Zlatan Ibrahimovic le aconsejó a Cristiano Ronaldo que se tome un tiempo para entender que sus momentos de plenitud ya quedaron atrás. No es una falta de respeto que el futbolista del Al Nassr sea suplente en la selección de Portugal. Zlatan cree que Cristiano debió retirarse de la selección en lo más alto de su carrera.

“Necesita entender que ya no es joven. Miren a Zlatan: yo también fui joven, competí al máximo nivel y después me retiré. Incluso los leones saben cuándo termina la cacería“, agregó.

Respeta a Cristiano Ronaldo

A pesar de no estar de acuerdo con las actitudes de Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic reconoció que en el mundo del fútbol se va a extrañar a un jugador de su categoría. CR7 ha jugado 237 partidos con la selección de Portugal en los que ha podido marcar 146 goles y conceder 45 asistencias.

“Respeto a Cristiano. Todo lo que ha hecho, la mentalidad para ganar cada competición. Zlatan respeta eso. Los aficionados, el mundo, el fútbol lo va a extrañar. Eso es honesto“, concluyó.

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