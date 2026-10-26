Último pago del Seguro Social en octubre: ¿Quiénes recibirán sus beneficios este miércoles 28?

Esta semana inicia la tercera y última ronda de pagos a los adultos mayores que solicitaron su retiro después de mayo de 1997; los montos pueden variar dependiendo de la edad de jubilación, entre los $2,000 y $5,000 dólares.

Todos los meses, la Administración de la Seguridad Social (SSA) emite un cronograma de pagos a fin de que los beneficiarios puedan conocer a detalle los días de cobro, sobre todo aquellos que dependen únicamente de este beneficio.

En este caso, el próximo pago se emitirá este miércoles 28 de octubre para los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

¿Cuánto es el monto del beneficio?

Los montos se establecen principalmente por la edad de jubilación; aquellos adultos mayores que solicitan su retiro con anticipación cobran $2,000 dólares mensuales, un 30% menos del beneficio, mientras que los jubilados a los 65 años obtienen $3,000 dólares y los retirados a los 70 años $5,000 dólares, más del 100% del beneficio mensual.

¿Cuándo será el próximo pago del Seguro Social?

Los próximos pagos de la SSA para los jubilados antes de mayo de 1997 serán la primera semana de noviembre, seguido de tres rondas para los jubilados después de esa fecha; sin embargo, el próximo mes habrá un ajuste en el calendario, quedando de la siguiente manera:

Martes 10 de noviembre: Beneficiarios nacidos del 1 al 10 de cualquier mes.

Miércoles 18 de noviembre: Beneficiarios nacidos del 11 al 20 de cualquier mes.

Miércoles 25 de noviembre: Beneficiarios nacidos entre los años 21 y 31 de cualquier mes.

Una tanda de los beneficiarios cobrará un día antes debido a que la entidad adelantará el pago por feriado nacional el miércoles 11 de noviembre, cuando se celebre el Día de los Veteranos.

Sigue leyendo: