Pagos del Seguro Social en noviembre: ¿Qué jubilados podrían recibir un día antes sus beneficios?

Más de 70 millones de personas en Estados Unidos reciben mensualmente los beneficios de la Administración de la Seguridad Social (SSA) con montos que van desde los $2,000 a los $5,000 dólares y que son enviados a sus cuentas a través de un pago directo.

La SSA establece mensualmente un cronograma de pagos para que los adultos mayores jubilados, que en su mayoría dependen de este beneficio, puedan conocer cuándo cobran y de esta manera administrar mejor su dinero.

Los pagos a los jubilados del Seguro Social se dividen de dos formas: los primeros en cobrar son los retirados antes de mayo de 1997; su dinero se envía la primera semana de cada mes, mientras que, para los retirados después de mayo de 1997, la entidad establece tres rondas de pagos los miércoles, dependiendo de la fecha de nacimiento de los beneficiarios.

No obstante, hay momentos en que la SSA debe modificar los días de cobro, ya sea porque coincide con fin de semana o un feriado. En el caso del próximo mes, habrá un cambio en el calendario por el feriado del Día de los Veteranos el miércoles 11 de noviembre, quedando de la siguiente manera:

Martes 10 de noviembre: Beneficiarios nacidos del 1 al 10 de cualquier mes.

Miércoles 18 de noviembre: Beneficiarios nacidos del 11 al 20 de cualquier mes.

Miércoles 25 de noviembre: Beneficiarios nacidos entre los años 21 y 31 de cualquier mes.

¿Cuánto cobra un jubilado en EE. UU. en 2026?

Los pagos no son iguales para todos los jubilados estadounidenses; la entidad tiene reglas en cuanto a los cobros, ya que estos dependen de la edad de jubilación. Por ejemplo, quienes se jubilan con anticipación (62 años) reciben $2,000 dólares mensuales, un 30% menos del beneficio por las retenciones que hace el Seguro Social.

Por su parte, los jubilados a los 65 años obtienen $3,000 dólares, y los que solicitan su jubilación a los 70 años reciben aproximadamente $5,000 dólares todos los meses, lo que equivale a más del 100% del beneficio mensual.

Aumentos del COLA 2027

Finalmente, el Seguro Social anunció que para el próximo año estos pagos aumentarán $75 dólares por mes, debido al ajuste del costo de vida (COLA) del 2027 que se estableció en un 3.6%.

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