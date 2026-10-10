Seguro Social: quiénes reciben $5,000 el 14 de octubre

Octubre avanza y millones de personas en Estados Unidos están pendientes de la fecha en que recibirán el dinero que utilizan para cubrir sus gastos mensuales. Para algunos jubilados, el próximo depósito también llegará en una semana marcada por noticias importantes sobre los beneficios y los cambios que podrían aplicarse el próximo año.

El miércoles 14 de octubre será la siguiente fecha de pago del Seguro Social para un grupo de beneficiarios. Aunque algunos jubilados pueden recibir hasta $5,000 dólares mensuales, esa cantidad no está garantizada por la fecha del depósito. Te explicamos quiénes cobran ese día, cuáles son los montos promedio y qué anuncio de la Administración del Seguro Social (SSA) deberán seguir de cerca.

¿Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 14 de octubre?

El miércoles 14 de octubre corresponde a las personas cuyos cumpleaños están entre el día 1 y el 10 de cualquier mes. Esta fecha forma parte del calendario regular que la SSA utiliza para distribuir la mayoría de los beneficios mensuales.

El calendario de octubre comenzó el jueves 1, con el pago del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), y continuó el viernes 2 con los beneficios del Seguro Social para determinados grupos. Después del depósito del 14 de octubre, las siguientes fechas serán:

Miércoles 14 de octubre: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 .

. Miércoles 21 de octubre: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 28 de octubre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

Si una persona recibe beneficios basados en el historial laboral de otra, la SSA utiliza la fecha de nacimiento de esta última para determinar cuándo corresponde el pago.

¿Quiénes pueden recibir $5,000 dólares del Seguro Social?

La fecha de depósito no determina cuánto dinero recibe cada beneficiario. Los $5,000 dólares representan una cantidad elevada que puede corresponder a determinados jubilados, pero no constituyen el pago habitual de quienes cobran el 14 de octubre.

El monto depende de factores como los ingresos registrados durante la vida laboral y la edad a la que la persona solicitó la jubilación. Por eso, dos beneficiarios que reciban su dinero el mismo miércoles pueden tener pagos muy diferentes.

Según las estadísticas de la SSA correspondientes a agosto de 2026, los beneficios mensuales promedio son los siguientes:

Jubilación: $2,033.27 dólares .

. Discapacidad: $1,498.94 dólares.

Sobrevivientes: $1,635.70 dólares.

En total, la agencia registró cerca de 71.5 millones de beneficiarios del Seguro Social. Para saber cuánto dinero corresponde a cada persona, lo más recomendable es consultar su información individual.

La SSA anunciará el COLA de 2027 el 14 de octubre

Además del pago, el miércoles 14 de octubre está prevista la publicación del ajuste por costo de vida (COLA) para 2027. Este incremento busca ayudar a que las prestaciones mantengan parte de su poder adquisitivo frente a la inflación.

La Liga de Ciudadanos Mayores (TSCL) proyecta un aumento del 3.5% para el próximo año. Sin embargo, todavía se trata de una estimación y no del porcentaje definitivo que anunciará la SSA.

Si el ajuste fuera del 3.5%, una persona que recibe $2,000 dólares mensuales obtendría aproximadamente $70 dólares adicionales. El cambio se reflejaría en los beneficios de 2027, una vez que entre en vigor el nuevo ajuste.

Los beneficiarios pueden revisar sus depósitos mediante su cuenta de “Mi Seguro Social” o consultar con su institución financiera si el dinero no aparece en la fecha prevista. También conviene esperar la cifra oficial del COLA antes de hacer cálculos definitivos sobre los ingresos del próximo año.

También te puede interesar: