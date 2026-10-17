IRS permite que reduzcas tus impuestos y multas: los programas que pueden ayudarte

Es cierto que no existe nadie a quien le guste pagar impuestos, sin embargo, eso no significa que no debamos hacerlo. El problema surge cuando no te previenes y llega una factura fiscal impagable. No solo comienzas una deuda con el gobierno, sino que esta crece y crece por las multas e intereses que puede cobrarte conforme más tiempo pase. Hay alternativas poco conocidas que podrían reducir lo que debes de impuestos y que te vamos a explicar.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con distintos programas que permiten reducir ciertas multas, solicitar una liquidación por una cantidad menor o distribuir la deuda en pagos. Sin embargo, cada opción tiene requisitos específicos y el beneficio depende de la situación económica del contribuyente.

¿Cuánto puedes reducir tu deuda con el IRS?

No existe una cantidad fija de alivio fiscal. Para determinar qué opciones puede ofrecer, el IRS considera factores como los ingresos, los bienes, los gastos necesarios para vivir y el historial de cumplimiento tributario.

“Esto se debe principalmente a que no hay dos contribuyentes con los mismos ingresos, estado civil, deudas o historial de cumplimiento”, explicó a USA Today Lawrence Sprung, asesor financiero certificado (CFP), profesional acreditado en planificación de salidas empresariales (CEPA) y fundador de Mitlin Financial. “Todos estos factores influyen en cómo el IRS evalúa las solicitudes de alivio fiscal y dan lugar a resultados diferentes”.

Por ejemplo, una persona que no puede pagar toda su deuda podría solicitar un plan de pagos; otra que atraviesa dificultades económicas importantes podría explorar una oferta de transacción, siempre que cumpla los requisitos.

Los programas que pueden ayudarte a pagar menos

El IRS ofrece varias alternativas, pero es importante distinguir cuáles reducen la deuda y cuáles únicamente facilitan el pago.

Oferta de transacción (Offer in Compromise, OIC) : permite a ciertos contribuyentes liquidar su deuda por menos del total adeudado .

: permite a ciertos contribuyentes . Reducción de multas : puede eliminar determinadas sanciones si se cumplen los requisitos del programa.

: puede si se cumplen los requisitos del programa. Reducción de intereses : es limitada y puede aplicarse cuando existen errores o demoras atribuibles al IRS.

: es limitada y puede aplicarse cuando existen errores o demoras atribuibles al IRS. Planes de pago : distribuyen la deuda en cuotas , pero no reducen el monto original.

: , pero no reducen el monto original. Créditos y deducciones fiscales: pueden disminuir los impuestos, dependiendo de los requisitos de cada beneficio.

Oferta de transacción: quiénes pueden calificar

Esta opción puede resultar atractiva para quienes tienen dificultades para cubrir sus impuestos pendientes. Sin embargo, no se trata de un descuento automático ni de una negociación en la que el contribuyente decide cuánto quiere pagar.

El IRS analiza los ingresos, los activos, los gastos básicos y la capacidad de generar dinero en el futuro. También puede considerar determinados bienes, incluidas las cuentas de jubilación, según las circunstancias y las reglas aplicables.

“El IRS calcula, en esencia, el riesgo de recibir o no el pago, y si realmente recaudará los impuestos adeudados”, explicó Sprung. “Revisarán los ingresos del contribuyente, sus bienes, sus gastos de manutención necesarios e incluso su capacidad de generar ingresos en el futuro”.

Por eso, tener ingresos bajos no garantiza que la solicitud sea aprobada. La agencia evalúa la situación financiera completa antes de decidir si acepta una oferta inferior a la deuda. La aprobación depende de la situación financiera completa del contribuyente, no de un porcentaje prometido de descuento.

¿Puedes eliminar las multas y los intereses?

Algunos contribuyentes pueden solicitar una reducción de multas por primera vez, siempre que cumplan las condiciones exigidas. También existe el alivio por causa razonable, que puede aplicarse cuando circunstancias fuera del control de la persona impidieron cumplir sus obligaciones tributarias.

Los intereses tienen reglas diferentes. Por lo general, siguen acumulándose sobre los impuestos pendientes hasta que se paga la deuda, aunque pueden corregirse en determinadas situaciones relacionadas con errores o demoras del IRS.

“Los intereses son un caso aparte; no se eliminarán a menos que el IRS haya cometido un error o una demora excesiva”, afirmó Sprung.

Antes de solicitar ayuda, revisa cuánto debes por impuestos originales, multas e intereses. Separar esos conceptos permite identificar qué tipo de alivio podría corresponderte.

Planes de pago para quienes no pueden pagar de golpe

Si puedes cubrir la deuda con el tiempo, pero no tienes suficiente dinero para liquidarla inmediatamente, un acuerdo de pago a plazos puede ayudarte.

El IRS ofrece planes a corto plazo para quienes pueden pagar el saldo completo en un máximo de 180 días y opciones a largo plazo sujetas a sus condiciones. Los planes a corto plazo generalmente no tienen tarifa de apertura, mientras que los de largo plazo pueden incluir cargos.

Ten presente que las multas y los intereses aplicables normalmente continúan acumulándose hasta que se liquide el saldo.

Cómo solicitar el alivio fiscal

Empieza por revisar las notificaciones del IRS y confirmar cuánto debes. Después, consulta las herramientas oficiales de la agencia, incluida la herramienta de precalificación para la oferta de transacción, o comunícate directamente con el organismo.

Si tienes varios años de impuestos pendientes o una situación financiera complicada, considera consultar con un contador público certificado, un agente inscrito autorizado para representar contribuyentes o un abogado tributario.

Desconfía de las empresas que garantizan eliminar tu deuda o prometen descuentos extraordinarios. Ningún intermediario puede asegurar que el IRS aprobará una solicitud. Antes de pagar por asesoría, verifica las condiciones oficiales y compara las alternativas disponibles para evitar gastos innecesarios.

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