IRS alerta por estafas de calculadoras falsas que prometen reembolsos de impuestos altos

Buscar conseguir la mayor cantidad de reembolso de impuestos disponible en cada temporada a toda costa es un ejercicio común cada año. Sin embargo, esa misma necesidad siempre es aprovechada por los estafadores que usan herramientas falsas para engañar a contribuyentes. Ahora, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) lanzó una advertencia clara sobre calculadoras en línea que prometen devoluciones exageradas.

De acuerdo con una nota informativa del IRS, se han detectado sitios y herramientas digitales que simulan calcular deducciones fiscales bajo las nuevas leyes, pero en realidad buscan robar información personal. Estas “calculadoras falsas” están diseñadas para hacerte creer que calificas para beneficios que no existen o que no aplican en tu caso, y que integres tus datos personales.

“Algunos estafadores pueden intentar engañar a los contribuyentes haciendo falsas promesas sobre la elegibilidad para créditos y deducciones fiscales nuevos o ampliados”, dijo el IRS.

Según la agencia, este tipo de fraude se ha vuelto más frecuente conforme se acerca la fecha límite para presentar impuestos. Con el plazo del 15 de abril cada vez más cerca, millones de personas buscan reducir lo que deben pagar o aumentar su reembolso. Esa urgencia abre la puerta a caer en trampas digitales que prometen resultados inmediatos.

Hasta finales de marzo, el IRS había recibido 88.4 millones de declaraciones individuales, ligeramente por debajo del año pasado. También se han emitido más de 62.9 millones de reembolsos, con un promedio de $3,521 dólares, lo que representa un aumento frente al año anterior. Estas cifras alimentan la expectativa de obtener más dinero, algo que los estafadores aprovechan.

Las herramientas fraudulentas suelen funcionar de forma convincente, explotando la idea de la garantía de aumentar tu reembolso de impuestos, cosa que nadie, ni los expertos, pudiera otorgar. Entonces, introduces tus datos y, en segundos, te muestran un supuesto reembolso mucho más alto de lo normal. El objetivo no es ayudarte, sino obtener información sensible como tu número de Seguro Social, fecha de nacimiento o datos bancarios.

“Es mejor ser cauteloso con tus datos financieros, especialmente al usar calculadoras de deducciones fiscales y software en línea. “Utiliza solo fuentes oficiales y confiables para cálculos e información fiscal“, advierte el IRS.

Para evitar caer en estos fraudes, la agencia recomienda desconfiar de promesas demasiado buenas. Hay una frase muy popular que describe esto: “Si es demasiado bueno para ser verdad, quizás no lo sea”.

“Ten cuidado con calculadoras o sitios web que garantizan un gran pago o un reembolso inusualmente alto e inesperado”, señala el organismo. “Cualquier herramienta que prometa un gran pago garantizado probablemente sea un intento de phishing”.

Otro punto clave es entender que nadie puede asegurar el monto de tu devolución. Los resultados reales dependen de múltiples factores y de la precisión de la información proporcionada.

“Espera estimaciones, no cálculos garantizados”, advierte el IRS.

El IRS también recomienda revisar la dirección web, revisando detalles de escritura y, de tal manera, que confirmes que estás en un sitio oficial, de preferencia que termine en “.gov”, y evitar páginas con errores o variaciones sospechosas. Entre las opciones seguras, la agencia ofrece su propia calculadora oficial y recursos en su portal.

En caso de detectar un posible fraude, lo mejor es no interactuar. Evita hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos desconocidos. El IRS sugiere reportar estos casos enviando la información a phishing@irs.gov o presentando una queja ante las autoridades correspondientes.

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