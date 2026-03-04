Temporada de impuestos: 5 alertas para no caer en fraudes y perder tu dinero

La temporada de impuesto 2026 en Estados Unidos comenzó el pasado 26 de enero y se extenderá hasta el próximo 15 de abril; durante este tiempo, los millones de contribuyentes estadounidenses tendrán la oportunidad de presentar sus declaraciones de impuesto ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y, posterior a ello, esperar para recibir su respectivo reembolso.

Sin embargo, en plena temporada, muchos estafadores suelen aprovecharse de los contribuyentes, ya sea ante la confusión o la urgencia de estos a la hora de presentar sus declaraciones, que terminan siendo víctimas de procesos fraudulentos en donde se les roba la identidad personal o financiera.

Se calcula que cerca de 2.4 millones de declaraciones la temporada pasada estuvieron relacionadas con estafas de esta índole, por lo que, en el marco de la Semana Nacional de Protección del Consumidor, que abarca desde el 1 al 7 de marzo, se les alerta a los contribuyentes estar atentos ante cualquier irregularidad que se presente en el momento de hacer su declaración fiscal.

En este sentido, el banco comercial y de consumo de JPMorgan Chase & Co., Chase Bank, ofrece cinco alertas para no caer en fraudes y perder tu dinero del reembolso, y aquí te las mostramos:

Declara tus impuestos con antelación

Presentar tus impuestos de manera temprana no solo te evitará multas por retrasos ante el IRS, sino que reducirá el riesgo de que un estafador suplante tu identidad para la presentación de una declaración fraudulenta y termine quedándose con el reembolso.

Un preparador de impuestos confiable

La información personal y financiera es sumamente delicada, por lo que no se recomienda confiarle esos datos a cualquier persona. En caso de que lo necesite, antes de contratar a un preparador de impuestos, es mejor asegurarse de que sea confiable y seguro y evitar “preparadores fantasmas”, que terminan aprovechándose de tus datos para cometer estafas.

Cuidado con la suplantación de identidad

Uno de los métodos que más usan los estafadores durante estas temporadas de impuestos es la suplantación de identidad de la entidad recaudadora, en este caso el IRS. Por lo que es sumamente importante estar alerta a llamadas, mensajes o correos que no tienen remitentes de canales oficiales. No acceda, ni dé sus datos personales en páginas web u otros medios, sin verificar que son las autoridades fiscales reales.

Es mejor el depósito directo

Aunque muchos contribuyentes reciben sus reembolsos de impuestos por cheques, los especialistas en impuestos consideran que lo mejor es optar por un depósito directo, ya que se corre menor riesgo de perderlo o ser cobrado por otra persona.

Activa alerta en tus cuentas

Los estafadores tienen muchos métodos para hacerse con tu identidad y dinero, por lo que Chase Bank recomienda siempre activar las alertas de actividad en cuentas bancarias; de esta manera estarás al tanto de cualquier situación irregular que se presente.

