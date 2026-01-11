Temporada de impuestos: ¿Qué hacer con los documentos fiscales expirados?

La próxima temporada de impuestos en Estados Unidos ya tiene fecha y arranca el lunes 26 de enero, y si bien, muchos contribuyentes se están preparando para presentar sus declaraciones, algunos también se preguntan si es necesario seguir conservando los documentos fiscales que ya expiraron y qué hacer con ellos.

De acuerdo con Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS “el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está listo para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones de declaración y pago de impuestos durante la temporada de impuestos de 2026”, dijo.

A tan pocos días de comenzar las declaraciones, los contribuyentes que tienen su archivador repleto y que por años han acumulado registros y documentos de sus impuestos e incluso de facturas y pagos bancarios ¿deben seguir conservándolos o se pueden desechar?

En el caso de los documentos fiscales, es necesario y sumamente importante que los contribuyentes lleven un registro del pago de sus impuestos de temporadas anteriores ya sea, declaraciones, formularios, tasaciones, documentos referentes a hipotecas o respaldos de créditos, deducciones, entre otros.

Aunque en muchas oportunidades esto puede ocupar espacio, la razón principal por la que se debe conservar es porque, esto ayudará en caso de que deba realizarse alguna auditoria a sus declaraciones de impuestos. Según el IRS, estos documentos deben guardarse por al menos tres años después de su presentación.

Sin embargo, de acuerdo con expertos en el tema, hay documentos que incluso deben guardarse por más tiempo, no solo por el tema de las auditorias, sino también para poder acceder a créditos fiscales, por ejemplo, en el caso de declarar impuestos fuera de Estados Unidos, puede que en el futuro obtenga un crédito fiscal extranjero.

Otro tipo de documento que no debería desechar tan rápidamente es el de los formularios W-2 podría ayudarlo a calcular los pagos del Seguro Social a futuro. Por otra parte, si es propietario de vivienda, es recomendable no deshacerse de los documentos relacionados con la compra de la propiedad, ni los de hipoteca.

En caso de cumplir con el tiempo necesario de estos documentos, la forma correcta de desechar estos archivos es quemándolos, esto garantizará su privacidad, ya que por lo general contienen información personal y financiera, por esa razón tirarlos directamente a la basura, no es la mejor opción.

