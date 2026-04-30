Continúa creciendo la campaña de la exreportera de deportes que pretende ganar un escaño en el Senado

La transición que logró al pasar de fungir como reportera de deportes a contender como candidata republicana por un escaño en el Senado de Minnesota, ha colocado a Michele Tafoya como sería aspirante de conseguir dicho objetivo, esto de acuerdo con algunas encuestas anticipadas.

“Durante años, cubrí los partidos de fútbol más importantes de Estados Unidos. Caminé por la banda cuando la presión era máxima y había mucho en juego. Ese trabajo me enseñó mucho más que fútbol. Me enseñó cómo funciona realmente el liderazgo. Cuando los líderes están preparados y son responsables, los equipos tienen éxito. Cuando no lo están, la gente paga el precio”, expresó la californiana de 61 años a través de un video publicado en las redes sociales en enero.

Desde entonces, Tafoya no ha dejado de hacer campaña consciente de que goza del reconocimiento de los fans del fútbol americano, pues durante varios años trabajó como reportera cubriendo los juegos de la NFL para las cadenas de televisión CBS, ABC, ESPN y NBC Sports.

Michele Tafoya está convencida de poder representar eficientemente a los ciudadanos de Minnesota en el Senado. (Crédito: Derik Hamilton / AP)

Sin embargo, su talón de Aquiles podría ser que respalda el acceso al aborto hasta las 12 semanas de embarazo, lo cual no es bien visto por los líderes republicanos y por un amplio sector de la ciudadanía.

Rumbo a las primarias conservadoras a celebrarse en agosto, la firma de consultoría política y análisis de datos Peak Insights, coloca a Michele Tafoya con una ventaja de 30 puntos (41% frente a 11% de respaldo) sobre Royce White, exjugador de baloncesto.

Gracias a que es una mujer muy conocida, Tafoya figura como una de las cartas más fuertes que los republicanos han presentado para una elección en 15 años.

Y es que, desde 2006, cuando Tim Pawlenty logró reelegirse como gobernador, en Minnesota ningún otro candidato conservador ha podido vencer a los demócratas a nivel estatal.

A pesar de que las elecciones primarias se llevarán a cabo el 11 de agosto, Tafoya deberá tratar de ganarse la confianza de algunos delegados republicanos durante la Convención Estatal del Partido Republicano de Minnesota, la cual se efectuará en Duluth el 29 y 30 de mayo.

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