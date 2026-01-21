Exreportera de deportes pretende contender como republicana por un escaño en el Senado

Michele Tafoya pretende dar un gran salto hacia la política al pasar de haber sido reportera de deportes a contender como candidata republicana un escaño en el Senado en Minnesota.

La conservadora nacida en California goza del reconocimiento de los fans del fútbol americano, pues durante varios años trabajó como reportera cubriendo los juegos de la NFL para las cadenas de televisión CBS, ABC, ESPN y NBC Sports. Además, conduce un podcast donde aborda temas deportivos.

Sin embargo, Michele Joan Tafoya Vandersall, nombre completo de la ahora aspirante conservadora, ya presentó toda la documentación correspondiente para tratar de convertirse en un miembro del Senado en Minnesota.

“Durante años, cubrí los partidos de fútbol más importantes de Estados Unidos. Caminé por la banda cuando la presión era máxima y había mucho en juego. Ese trabajo me enseñó mucho más que fútbol. Me enseñó cómo funciona realmente el liderazgo. Cuando los líderes están preparados y son responsables, los equipos tienen éxito. Cuando no lo están, la gente paga el precio”, expresó la californiana de 61 años a través de un vídeo publicado en las redes sociales.

Con la repentina irrupción de la exreportera, el Partido Republicano pretende restarles fuerza a sus adversarios, pues lleva años siendo superado.

Michele Tafoya confía en lograr abrirse paso en la política al igual que lo hizo en la NFL entrevistando a sus figuras. (Crédito: Roger Steinman / AP)

De hecho, desde 2006, cuando Tim Pawlenty logró reelegirse como gobernador, en Minnesota ningún otro republicano ha podido vencer a los demócratas a nivel estatal.

Por el momento, Michele Tafoya ya comenzó a lanzarles críticas a Angie Craig, representante por Minnesota; así como a Peggy Flanagan, vicegobernadora del Estado de la Estrella del Norte, pues ambas demócratas pudieran representarle una amenaza en la boleta.

Con respecto al bando conservador, Royce White, exjugador profesional de baloncesto y candidato al Senado del año pasado; además de Adam Schwarze, exmiembro de la Marina; y David Hann, expresidente estatal del Partido Republicano, lucen como los principales obstáculos en el camino de la exreportera.

“Creo que Minnesota está en crisis. Creo que tenemos una crisis de liderazgo y pienso que los políticos de carrera que nos trajeron hasta aquí no nos van a sacar adelante.

Tenemos familias con dificultades para pagar el alquiler, las hipotecas y la compra de alimentos. Los costos de la energía deben bajar. Las escuelas deben mejorar”, expresó Tafoya durante una entrevista exclusiva concedida a la estación WCCO de CBS Minnesota.

