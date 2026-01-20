Kristi Noem anuncia 10,000 arrestos de inmigrantes en Minneapolis

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que autoridades federales han arrestado a más de 10,000 inmigrantes indocumentados en el área metropolitana de Minneapolis, Minnesota, como parte de la ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Noem no solo enfocó su ataque en los inmigrantes, sino también en los líderes demócratas locales. Acusó directamente al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey de “proteger criminales” y de permitir un presunto fraude masivo en centros de cuidado infantil que, según sus estimaciones no verificadas, alcanzaría los $19,000 millones de dólares.

Según la funcionaria, 3,000 de estas detenciones ocurrieron apenas en las últimas seis semanas como parte de la denominada “Operación Metro Surge”.

El anuncio, realizado a través de la red social X, provocó reacciones inmediatas, dudas sobre la veracidad de las cifras y una nueva escalada de tensión en una ciudad que ya se encuentra en el centro del debate nacional sobre inmigración y uso de la fuerza federal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió posteriormente un comunicado en el que calificó la operación como una “gran victoria para la seguridad pública”.

PEACE AND PUBLIC SAFETY IN MINNEAPOLIS! We have arrested over 10,000 criminal illegal aliens who were killing Americans, hurting children and reigning terror in Minneapolis because Tim Walz and Jacob Frey refuse to protect their own people and instead protect criminals. In the… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 19, 2026

Cifras sin respaldo y críticas inmediatas

Pese a la contundencia del mensaje oficial, el DHS no presentó documentación detallada que respalde el número total de arrestos ni la gravedad de los delitos atribuidos. En su comunicado, la agencia solo compartió una lista limitada de nombres de personas detenidas, sin especificar fechas, lugares exactos ni procesos judiciales en curso.

Aaron Reichlin-Melnick, miembro senior del American Immigration Council, cuestionó públicamente el anuncio y advirtió que las cifras podrían estar “muy infladas”. “Es muy probable que estos números no sean reales. No confíen en ellos a menos que estén verificados de manera independiente”, escribió en X.

Analistas señalan que, históricamente, ICE publica reportes oficiales con desgloses claros sobre arrestos, cargos y jurisdicciones, algo que hasta ahora no ha ocurrido en este caso. La falta de transparencia ha alimentado la preocupación de organizaciones civiles y defensores de los derechos de los migrantes.

No. @DHSgov's claim that there have been "more than 527,000 illegal aliens removed" is FALSE. This figure is a gross exaggeration — and one which cannot be independently verified because DHS has STOPPED publishing the underlying data.



A🧵on the all problems with this figure. https://t.co/FkVirhoVFH pic.twitter.com/cw2AxbF9mf — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) October 28, 2025

Mientras los prisioneros observan desde una celda, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habla durante un recorrido por el Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador, el 26 de marzo de 2025. Crédito: Alex Brandon/Archivo | AP



Minneapolis, epicentro del conflicto migratorio

El anuncio de Noem ocurre en un contexto particularmente sensible para Minneapolis. En semanas recientes, la ciudad ha sido escenario de protestas tras la muerte de Renee Good, una mujer de Minnesota que fue baleada por un agente de ICE durante un operativo. La administración federal ha defendido al agente, mientras Noem llegó a calificar las acciones de la víctima como “terrorismo doméstico”, una afirmación que generó indignación nacional.

Días después, otro enfrentamiento terminó con un migrante venezolano herido por un oficial federal, elevando aún más las tensiones. Miles de agentes de ICE permanecen desplegados en Minnesota como parte de la promesa de Trump de ejecutar deportaciones masivas.

De acuerdo con un análisis reciente del New York Times, la administración ha deportado hasta ahora a unas 230,000 personas arrestadas dentro del país, además de cientos de miles detenidas en la frontera o que se autodeportaron. Sin embargo, expertos advierten que anuncios como el de Noem, sin pruebas verificables, profundizan la polarización y dejan a comunidades enteras en un clima de incertidumbre y miedo.

Mientras el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, no han respondido públicamente a las acusaciones, la ciudad y el país aguardan datos concretos que respalden una de las afirmaciones más contundentes hechas hasta ahora por el gobierno federal en materia migratoria.

