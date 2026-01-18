Demócratas intensifican oposición a financiación del DHS en un intento por frenar a ICE

Los demócratas en ambas cámaras se están oponiendo en masa al proyecto de ley de financiación de Seguridad Nacional a raíz de la muerte de Renee Good y una reacción más amplia contra el trato que da ICE a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes por igual.

Para ello, se comprometen a oponerse a la legislación que financia al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a menos que incluya normas más estrictas que rijan la conducta de los agentes del ICE.

Es decir, muchos demócratas consideran que votar a favor de cualquier financiamiento para el DHS en el año fiscal 2026 es imposible y están cada vez más a favor de promulgar una resolución continua para el departamento.

Entre las voces más críticas a ICE, está la representante Yvette Clarke, demócrata por Nueva York: “Existe esta organización deshonesta, y necesita ser identificada; necesita quitarse las máscaras, y debe poder rendir cuentas cuando mutilan, hieren o matan a alguien”.

House Democrats are in Minnesota today confronting ICE’s brutalization of American citizens.



We will hold every single one of these extremists accountable for their lawless behavior. — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) January 16, 2026

Al entrar en el debate sobre el gasto público, algunos demócratas liberales ya exigían esos cambios en respuesta al aumento de las medidas migratorias del presidente Trump, pero los líderes del partido no estaban de acuerdo. Querían organizar una serie de votaciones sobre todos los proyectos de ley de gasto pendientes para evitar un cierre el 30 de enero, y creían que estaban en camino de lograrlo.

Eso cambió drásticamente tras el tiroteo mortal de la semana pasada contra Renee Good, una madre de 37 años, a manos de un agente del ICE, quien afirmó haberlo amenazado de muerte con su coche. Desde entonces, un creciente coro de demócratas furiosos ha amenazado con retirar el apoyo a la financiación del DHS para insistir en nuevas barreras de protección para el ICE.

“El Departamento de Seguridad Nacional y el ICE están utilizando el dinero de los contribuyentes para desatar el extremismo en las calles de Estados Unidos por parte de individuos que muestran una indiferencia depravada hacia la vida humana”, dijo apenas hace unos días el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

“Eso es lo que estamos viendo”, continuó. “Y el pueblo estadounidense no quiere que el dinero de sus contribuyentes se use de esa manera”,

Sin embargo, Jeffries reconoció que los responsables de la asignación de fondos aún estaban negociando el asunto.

La creciente oposición frustró el plan inicial de los responsables bipartidistas de asignar fondos para votar sobre el proyecto de ley del DHS como parte del paquete de gastos reducido del miércoles, que se aprobó fácilmente sin él. También ha suscitado nuevas preguntas sobre cómo los líderes republicanos planean aprobar el gasto del DHS antes de la fecha límite del cierre del gobierno, el 30 de enero.

Por ahora, los encargados de asignar fondos mantienen la esperanza de un acuerdo aceptable para el bloque demócrata en general. Sin embargo, el reto reside en elaborar un proyecto de ley bipartidista que no otorgue nuevos fondos al ICE y que añada medidas de rendición de cuentas, factores decisivos para muchos republicanos.

