Donald Trump amenaza con poner en marcha la Ley de Insurrección en Minnesota

Después de que durante la noche de miércoles se produjera otro tiroteo en Minnesota, donde un agente federal se vio involucrado, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia de poner en marcha la Ley de Insurrección.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el republicano de 79 años les puso un ultimátum a las autoridades de Minnesota para controlar las manifestaciones de rechazo exhibidas por un sector de ciudadanos con respecto a los operativos a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos de atacar a los Patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, que muchos presidentes han hecho antes que yo, y rápidamente pondré fin a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran Estado”, escribió.

Noticia en desarrollo…