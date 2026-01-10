“Kristi Noem debería dimitir antes de que maten a más estadounidenses”, exige Gavin Newsom

Luego de dos tiroteos registrados esta semana que involucraron a autoridades federales, Gavin Newsom, gobernador de California exigió la renuncia de Kristi Noem como responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El jueves, un agente del del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinó a balazos una mujer en Minneapolis, y menos de 24 horas después personal de la Patrulla Fronteriza en Portland, Oregón, disparó en contra de otros dos ciudadanos quienes terminaron en el hospital.

Al respecto, Kristi Noem salió en defensa del personal a su cargo e incluso aseguró que en Minneapolis se respondió frente a un acto de terrorismo doméstico.

“Intentó atropellarlos y embistió con su vehículo. Uno de nuestros agentes actuó rápidamente y de manera defensiva, disparó, para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor.

Advertimos a cualquiera que crea que puede dañar a un individuo, a un ciudadano de los Estados Unidos o a un agente del orden público: lo encontraremos y lo llevaremos ante la justicia. Si pones un dedo sobre uno de nuestros oficiales, te atraparemos, te procesaremos y sentirás todo el peso de la ley”, advirtió durante una conferencia.

Kristi Noem dejó en claro que no se tolerará ninguna acción que amenace la integridad de los agentes federales a cargo de detener a extranjeros considerados amenazantes para la ciudadanía. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Frente a dicho posicionamiento, el demócrata Gavin Newsom publicó un mensaje en la plataforma X exigiendo la renuncia de Kristi Noem al frente del DHS.

“Kristi Noem debería dimitir antes de que maten a más estadounidenses. Tiene que rendir cuentas”, escribió.

En un segundo mensaje emitido por la oficina del actual gobernador de California se les recomendó a los ciudadanos mantenerse cautelosos durante sus manifestaciones en rechazo a los operativos de ICE llevados a cabo en varios puntos de la nación.

“Recuerden, si van a protestar, háganlo pacíficamente. No les sigan el juego de la escalada. No les importan ustedes, solo sus intereses”, señala parte del mensaje.

Cabe señalar que en redes sociales circulan al menos dos videos donde se observa la manera cómo un agente de ICE disparó sobre Renee Nicole Macklin Good, de 37 años, cuando la mujer se disponía a alejarse en su vehículo del sitio donde se realizaba una protesta en contra de detenciones de personas a merced de las autoridades migratorias.

Lo controversial de las grabaciones es que en ningún momento se observa que la conducta de la ciudadana asesinada fuera la de una terrorista como señala Kristi Noem.

