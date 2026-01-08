Kristi Noem afirma que agente de ICE que mató a mujer lo hizo “en defensa propia”

NUEVA YORK.- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reafirmó su postura de que el agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a Renee Nicole Good, de 37 años, a tiros en Minneapolis actuó en defensa propia, acusando que se respondía a “acto de terrorismo doméstico”.

En una conferencia de prensa en Nueva York, Noem afirmó que el oficial migratorio siguió el protocolo de entrenamiento.

“Se trata de un oficial experimentado que siguió su formación, y continuaremos dejando que la investigación se desarrolle en torno a esta persona y siguiendo los procedimientos y políticas que se aplican en estos casos de uso de la fuerza”, dijo la funcionaria.

Noem insistió en que la víctima, Renee Nicole Good, había estado siguiendo y acosando a los agentes del ICE mientras realizaban operativos policiales en la zona, lo cual no queda registrado en los videos que dieron cuenta del asesinato de Good.

Noem reiteró que Good usó su vehículo “como arma” y que intentó atropellar al agente, a pesar de que decenas de organizaciones civiles y líderes de Minnesota, que acusan que Good nunca intentó atropellar al oficial migratorio, sino moverse de la zona, cuando recibió los disparos.

“Yo diría que cuando estos individuos usan sus vehículos para intentar embestir a nuestras fuerzas del orden y poner en peligro sus vidas, ese agente debe tomar la decisión de proteger su vida y la de las personas que lo rodean”, dijo Noem.

La investigación sobre los hechos en Minneapolis estará a cargo del FBI, aunque autoridades estatales analizan acciones paralelas.

Sobre operativos en todo el país, Noem afirmó que se ha expulsado a 2.6 millones de inmigrantes indocumentados, pero dos millones lo han hecho por voluntad propia –sin ofrecer desglose estadístico–, mientras que más de 600,000 han sido deportados.

¿A qué viajó Noem a Nueva York?

La secretaria Noem ofreció una conferencia de prensa este jueves en las oficinas federales del One World Trade Center, donde comenzó hablando de operaciones contra miembros de la pandilla Trinitarios, varios de los cuales están vinculados en el tiroteo julio de 2025 contra un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que estaba fuera de servicio.

“Hemos arrestado a 54 personas como parte de la Operación Salvo desde su inicio hace apenas unos meses”, declaró Noem. “Los arrestados son miembros de pandillas transnacionales violentas y afiliados a Trinitarios, responsables del tráfico de armas, el tráfico de personas, la distribución de narcóticos y robos a mano armada. Habían perpetrado ataques violentos anteriores en toda la ciudad de Nueva York”.

La visita de Noem a Nueva York fue la primera desde julio pasado, cuando ofreció una conferencia de prensa con Tom Homan, el zar de la frontera del gobierno del presidente Donald Trump.

Un mensaje para Mamdani

La funcionaria criticó al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, por criticar a ICE por el asesinato de Renee Nicole Good.

“Mientras ICE ataca a nuestros vecinos en todo Estados Unidos, es un ataque contra todos nosotros”, dijo Mamdani.

Para Noem Mamdani se puso del lado de los “inmigrantes ilegales”, como los llamó, no los ciudadanos neoyorquinos.

“Tenemos la responsabilidad de exponer los hechos para hacer cumplir la ley. Su alcalde acaba de decir en esa declaración que apoyaría a las personas indocumentadas que ya han infringido la ley”, expuso Noem. “Fue elegido para proteger a las personas que viven aquí, que tuvieron la oportunidad de votar por él y de vivir en esta ciudad. Pagan sus impuestos, van a trabajar todos los días”.

Confió, sin embargo, en que haya colaboración con Mamdani, al destacar que el alcalde tuvo una reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca.

“Sé que él y el presidente tuvieron una conversación productiva. Nuestra comunicación en el Departamento de Seguridad Nacional no ha sido productiva con la alcaldía ni con el Departamento de Policía de Nueva York, pero queremos continuar esas conversaciones para poder trabajar juntos”, expuso.