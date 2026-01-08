Hakeem Jeffries y Chuck Schumer exigen rendición de cuentas sobre el tiroteo de ICE en Minneapolis

Los demócratas Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, le exigieron de manera conjunta a las autoridades una investigación donde se aclare el tiroteo ocurrido en Minneapolis en que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le quitó la vida a una mujer.

En un video que circula en redes sociales se aprecia como una mujer, después identificada como Renee Nicole Macklin Good, bloquea con su camioneta una calle impidiéndoles circular a las unidades de ICE.

Acto seguido, cuando un grupo de agentes se le acerca exigiéndole descender, la ciudadana pone en marcha su vehículo arrastrando a un oficial que se sujetaba de una manija de la unidad.

Dicha acción propicia que le disparen con armas de fuego primero contra el parabrisas y luego contra la ventanilla abierta del copiloto.

Debido al impacto de las balas, la ciudadana perdió la vida, lo cual provocó no sólo la indignación de los habitantes de Minnesota, sino el repudió del Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, exigiéndole al ICE abandonar de inmediato la entidad.

Un operativo de ICE se salió de control en Minneapolis y una mujer terminó acribillada mientras conducía su vehículo. (Crédito: Tom Baker / AP)

Al respecto, durante una conferencia celebrada en el Capitolio, Hakeem Jeffries recriminó la política antinmigrante impulsada por el gobierno que ha polarizado a la ciudadanía con resultados reprobables.

“El asesinato de Renee Nicole Good fue una abominación, una vergüenza. Y claramente hay sangre en las manos de aquellos individuos dentro de la administración que han estado impulsando una política extrema que no tiene nada que ver con la aplicación de la ley migratoria, relacionada con la expulsión de delincuentes violentos de este país.

Apoyamos la expulsión de este país de los delincuentes violentos que se encuentran aquí ilegalmente, pero eso no es lo que ha estado haciendo esta administración bajo el supuesto liderazgo Kristi Noem, quien es una mentirosa despiadada”, indicó.

Por su parte, Chuck Schumer, calificó de injustificable la posición asumida por los agentes de ICE al dispararle a una mujer.

“Al ver el video, no parecía haber justificación para lo que hicieron estos agentes. Es necesario que se realice una investigación exhaustiva a nivel federal —aunque tengo poca confianza en que el FBI… o el DHS realicen una investigación justa—, pero también a nivel local”, subrayó.

