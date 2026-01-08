Zar fronterizo defiende a agentes en Minneapolis: “No he visto a ICE actuar fuera de la política”

El ‘zar fronterizo’ de los Estados Unidos, Tom Homan, salió en defensa de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en medio de la creciente polémica por el tiroteo mortal de una mujer en Minneapolis, un hecho que ha reavivado las tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales, así como el debate nacional sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios.

La declaración de Homan se produce el mismo día en que la comunidad de Minneapolis llora a Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que murió tras recibir múltiples disparos de un oficial de ICE. Según testigos y videos que circulan en redes sociales, Good se encontraba filmando un operativo federal desde su vehículo cuando los agentes se acercaron y abrieron fuego mientras ella intentaba alejarse.

En la entrevista con Tony Dokoupil, presentador de CBS Evening News, Homan evitó pronunciarse sobre el caso específico del disparo que mató a Renee Nicole Good, al argumentar que existe una investigación en curso. Sin embargo, rechazó de manera tajante las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de ICE durante la actual administración.

“No he visto a ICE actuar fuera de la política”, afirmó Homan. “Si lo están haciendo, no tengo conocimiento de ello. Habrá una investigación y tendrán que rendir cuentas”.

“Sería poco profesional juzgar un video”

El funcionario explicó que no comentaría sobre el video del tiroteo ocurrido el miércoles en Minneapolis, donde se observa a agentes federales acercarse a un vehículo antes de que uno de ellos dispare en varias ocasiones. “No estuve en el lugar de los hechos, no tengo acceso a las cámaras corporales. Sería poco profesional juzgar un solo video cuando hay cientos de arrestos todos los días”, señaló.

Homan insistió en que, cada vez que surge una denuncia, se le da seguimiento y se garantiza una revisión interna, aunque reconoció que no puede estar al tanto de todos los operativos. Según sus cifras, ICE realiza más de 2,000 arrestos diarios en todo el país.

Durante el intercambio con Dokoupil, el presentador presionó a Homan sobre la veracidad de sus afirmaciones, calificando de “increíble” que el funcionario no vea señales de abuso de autoridad. Aun así, Homan reiteró su confianza en los agentes. “Confío en que están bien capacitados y harán lo correcto. Y si no lo hacen, responderán por ello”, dijo.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, saluda durante el AmericaFest 2025 el domingo 21 de diciembre de 2025. Crédito: Jon Cherry | AP

Crecen protestas y tensiones políticas

El tiroteo en Minneapolis provocó vigilias, protestas y una fuerte reacción de líderes locales. La muerte de Good ocurrió a menos de una milla del lugar donde George Floyd fue asesinado en 2020, un antecedente que ha amplificado la indignación en la ciudad. Vecinos y familiares describieron a la víctima como una mujer “amable” y “querida”, y exigieron la salida de ICE de la comunidad.

Desde Washington, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó al agente involucrado y aseguró que actuó en defensa propia, versión que también fue apoyada por Trump. Sin embargo, autoridades de Minnesota, incluido el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazaron esa narrativa y cuestionaron duramente al gobierno federal.

Mientras la investigación continúa, el caso se ha convertido en un nuevo punto de fricción en la política migratoria de Trump, marcada por redadas agresivas, una retórica dura contra los inmigrantes y una creciente resistencia de estados y ciudades que denuncian abusos y exigen rendición de cuentas.

