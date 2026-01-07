Video muestra cómo ICE dispara a muerte a mujer en Minneapolis

Un operativo de detención de inmigrantes llevado a cabo por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis se salió de control luego de que inexplicablemente algunos elementos de la agencia federal comenzaron a dispararle a un grupo de ciudadanos que protestaban.

Por desgracia, una mujer perdió la vida tras ser recibir un disparo mientras mostraba su inconformidad ante el operativo.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trató de justificar la violenta acción de ICE.

“Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad del público, realizó disparos defensivos. Utilizó su entrenamiento y salvó su vida y la de sus compañeros”, escribió en redes sociales.

Por su parte, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, indicó conferencia de prensa que los vehículos de los agentes se quedaron atascados en la nieve y que, cuando trataban de sacarlos, una la mujer “los atacó”.

“Fue un acto de terrorismo interno”, enfatizó.

🚨#BREAKING: Now a second video has emerged showing the ICE-involved shooting in Minneapolis, where authorities say a rioter woman was shot killed. pic.twitter.com/YCWgv12VrZ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 7, 2026

Al respecto, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, exigió sacar a ICE de la ciudad debido al comportamiento hostil que mostraron algunos de sus miembros.

“Lo que están haciendo es sembrar el caos y la desconfianza. Están destrozando familias, sembrando el caos en las calles y, en este caso, literalmente matando. Este fue un agente que usó el poder imprudentemente y resultó en la muerte de alguien.

A ICE, lárguense de Minneapolis. No los queremos aquí. Su razón declarada para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad y están haciendo lo contrario”, expresó.

NEW: Here is an eyewitness video of the shooting, posted by Daniel Suitor on Bsky. While it doesn't capture the actual moment itself (the shooting is blocked by the car), @TriciaOhio's claim below of an attempt to run down an officer already appears to be demonstrably false. https://t.co/AS6z11IyBG pic.twitter.com/HuWzsoHAcI — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) January 7, 2026

De acuerdo con el DHS, desde que comenzaron a arribar a Minneapolis, a principios de diciembre, los agentes del ICE han arrestado a cerca 1,400 personas.

Información en desarrollo…

