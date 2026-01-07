Agente de ICE mata a mujer de un disparo en Minneapolis durante operativo migratorio

Un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó a muerte a una mujer que iba en una auto, durante una operación migratoria en Minneapolis.

Así lo confirmó un portavoz de la ciudad, quien indicó que el hecho ocurrió cerca de la calle 34 Este y la avenida Portland, pidiendo a la ciudadanía evitar la zona.

El alcalde Jacob Frey exigió que los agentes ICE “abandonen la ciudad inmediatamente” y afirmó que “la presencia de agentes federales está causando caos” en Minneapolis.

“Apoyamos firmemente a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, declaró en una publicación en X.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, acusó a “alborotadores” de provocar el incidente, cuando los oficiales del ICE en Minneapolis realizaban “operativos selectivos”.

“Alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes. Una de estas violentas alborotadoras armó su vehículo e intentó atropellar a nuestros agentes del orden público con la intención de matarlos, un acto de terrorismo doméstico”, afirmó. “Un oficial del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad pública, realizó disparos defensivos”.