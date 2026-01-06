Trump refuerza Minneapolis con 2,000 agentes en medio de escándalo de fraude social

La ciudad de Minneapolis se encuentra nuevamente en el centro del debate nacional después de que el gobierno del presidente Donald Trump enviara cerca de 2,000 agentes federales para reforzar la aplicación de las leyes migratorias.

La medida se produce en un momento crítico, marcado por un escándalo de fraude en programas de asistencia social que ha puesto a prueba tanto a las autoridades locales como a la comunidad somalí.

El despliegue incluye personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, con la participación prevista del comandante Gregory Bovino, conocido por su controvertida gestión en operativos anteriores.

La acción sigue a semanas de creciente presión política, luego de que un video conservador cuestionara el funcionamiento de guarderías somalíes, alegando fraude con escasa evidencia.



La administración Trump respondió congelando fondos federales para cuidado infantil y aumentando la retórica contra la comunidad somalí, exacerbando las tensiones en la ciudad más grande de Minnesota.

Impacto político: retiro de Tim Walz

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció recientemente que no buscará la reelección, citando la compleja situación política y las críticas sobre la supervisión de programas sociales.



“Aunque hemos avanzado en la lucha contra los defraudadores, ahora vemos cómo actores políticos buscan aprovecharse de la crisis”, señaló Walz, quien ha mantenido su defensa de la integridad de los programas de asistencia social del estado.



El escándalo ha sido utilizado como argumento político por los republicanos, quienes responsabilizan a Walz y a los demócratas por el mal manejo de fondos públicos, aunque el gobernador no enfrenta acusaciones formales.

Repercusiones en la comunidad somalí

Minneapolis alberga una de las mayores comunidades somalíes en Estados Unidos, la mayoría ciudadanos estadounidenses: aproximadamente 58% nacidos en el país, y 87% de los inmigrantes somalíes naturalizados.



El operativo federal previo, en diciembre, provocó protestas y enfrentamientos con ICE, incluyendo incidentes violentos que reavivaron el trauma colectivo tras la muerte de George Floyd en 2020.



El nuevo despliegue ha generado incertidumbre y miedo entre los residentes, que temen intervenciones arbitrarias y hostigamiento migratorio, mientras las autoridades locales intentan garantizar la seguridad y la confianza en los programas estatales.

Un refuerzo con mirada estratégica

El envío de 2,000 agentes no solo busca vigilar la inmigración irregular, sino también proyectar un mensaje político: reforzar la presencia federal en ciudades clave y vincular la aplicación de la ley a controversias locales sobre fraude y asistencia social.



El despliegue refleja la estrategia de la administración Trump de combinar seguridad interna y control migratorio, en un contexto donde los gobiernos estatales y las comunidades locales enfrentan presiones políticas y sociales crecientes.

