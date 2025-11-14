Hombre de Minnesota es acusado de matar a compañera de trabajo con un mazo porque no le caía bien

Un hombre de Minnesota fue acusado de homicidio intencional en segundo grado el jueves 13 de noviembre, tras presuntamente golpear a una compañera de trabajo hasta la muerte con un mazo.

David Delong, de 40 años, está acusado de matar a Amber Czech, de 20 años, su compañera de trabajo en Advanced Process Technologies en Cokato.

Agentes del sheriff del condado de Wright acudieron a la planta procesadora de alimentos y lácteos alrededor de las 6:00 a. m. del martes 11 de noviembre, tras recibir un reporte de que “una mujer adulta fue encontrada en su puesto de trabajo con un traumatismo craneoencefálico grave”, según un comunicado de prensa del sheriff.

Los servicios de emergencia llegaron e intentaron reanimarla, pero Czech fue declarada muerta en el lugar. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia mostraron a los compañeros de trabajo cruzándose antes del homicidio.

“Se cruzan, pero ni siquiera parece que se dirijan la palabra”, declaró el fiscal del condado de Wright, Brian Lutes, a la revista People.

Wright County Attorney Brian Lutes has released a statement and charging documents in the case against David Bruce Delong, who charged with 2nd degree murder Nov. 11 in Cokato. WARNING: Some of the details in the court filing are very disturbing: https://t.co/7PVD4BX4LO pic.twitter.com/JSsIvfWNid — Wright County, MN (@WrightCountyMN) November 12, 2025

Aparentemente, Delong se puso guantes de trabajo en su puesto y regresó al lugar donde trabajaba Czech, tomando un mazo en el camino.

“El primer golpe fue horizontal”, dijo Lutes. “Entendí que eso significaba que ella estaba de pie en ese momento. Luego le dio cuatro golpes más, muy agresivos, violentos y contundentes”.

Lutes afirmó que Czech estaba fuera del alcance de la cámara de vigilancia cuando fue atacada.

Después del ataque, Delong aparentemente “confesó a un testigo masculino identificado, diciendo algo como: ‘La golpeé con tu mazo, está junto a tu caja de herramientas, ya no está’”, según una denuncia obtenida por People.

“Parece que el empleado al que le informó lo sucedido salió al taller para ver qué había pasado”, dice Lutes. “Y fue entonces cuando llamaron a la policía”.

Según la denuncia, Delong aparentemente confesó el asesinato a las autoridades y admitió que tenía la intención de matarla. “El acusado admitió que no le caía bien la víctima. Dijo que llevaba tiempo planeando matarla”, reza la denuncia.

“Mencionó en su declaración que ella le había dirigido una mirada despectiva y que eso le había molestado”, dice Lutes, señalando que la supuesta “mirada despectiva” no ocurrió el día del asesinato. “Aparentemente, la mirada despectiva fue hace tiempo y simplemente no le caía bien. Es un comportamiento ilógico”.

Chech falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico contundente.

Advanced Process Technologies emitió un comunicado el miércoles 12 de noviembre, tras el ataque, según CBS News: “Estamos desconsolados por la tragedia de ayer y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de la víctima en este terrible momento. También nos estamos asegurando de que nuestros empleados reciban el apoyo que necesitan y estamos colaborando estrechamente con las fuerzas del orden mientras continúan con la investigación. La producción en la planta se ha suspendido durante el resto de la semana y el personal administrativo está trabajando de forma remota”.

Delong tiene programada una comparecencia ante el tribunal el 24 de noviembre. Se encuentra detenido bajo una fianza de 2 millones de dólares.

