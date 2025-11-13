Mató a su novia con una motosierra en Arizona y confesó al 911: “Tuve que hacerlo, estaba poseída”

Un hombre de 47 años fue arrestado en Phoenix, Arizona, después de confesar al 911 que había asesinado y descuartizado a su novia con una motosierra, alegando que la víctima estaba “poseída”, informaron las autoridades.

El sospechoso, identificado como Jeffrey Rael, fue encontrado por la policía armado con un martillo y una cruz, tras realizar una llamada de emergencia antes del amanecer del viernes.

Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, hallaron una motosierra cubierta de sangre en la cocina, junto a los restos mutilados de la víctima, Paxton Wallace, de 31 años. Según los reportes forenses, el cuerpo presentaba múltiples heridas de tipo cortante.

La perturbadora confesión

De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por AZ Family, Rael llamó al 911 alrededor de las 3:40 a.m. y le dijo al operador que “tuvo que matarla porque estaba poseída”.

La policía trasladó a Rael a un hospital antes de ingresarlo en la cárcel del condado de Maricopa, donde enfrenta cargos por asesinato en primer grado. Su fianza fue fijada en un millón de dólares.

Las autoridades aún investigan el motivo exacto del crimen y no han revelado si Rael presentaba antecedentes psiquiátricos.

Dolor e incredulidad en la familia

Los familiares de la víctima expresaron su consternación y tristeza ante lo ocurrido.

“Es una locura. Pasamos vacaciones con él. Compartimos nuestra casa con él durante muchos años”, dijo Alida Wallace, hermana de la víctima, al medio local AZ Family. “Tuvimos muchos momentos entrañables con él antes de esto, y ahora están todos empañados”.

Alida explicó que su hermana intentaba poner fin a la relación, pero teme que Paxton estuviera sufriendo más de lo que les contaba.

“Nadie quiere decir que alguien que le dijo que lo amaba le está haciendo daño”, añadió.

