Mujer de Nueva Jersey apuñaló a su hermano de dos años tras escuchar “voces” que le ordenaban hacerlo

Una mujer de 20 años fue arrestada en Nueva Jersey tras confesar haber apuñalado a su hermano de dos años en el pecho, alegando que unas voces le ordenaron hacerlo, según documentos judiciales.

El hecho ocurrió el 1 de noviembre en una casa ubicada en la avenida Burke, en Brick Township. De acuerdo con la declaración jurada de causa probable, los agentes acudieron al lugar alrededor de las 2:30 p. m. y encontraron al niño herido, pero alerta y consciente.

El niño sufrió heridas graves, pero sobrevivió

La madre del menor relató que escuchó a su hijo llorar y, al acudir a su habitación, lo encontró con heridas de arma blanca y un cuchillo en el suelo junto a él.

El pequeño fue trasladado al Centro Médico Universitario Jersey Shore, en Neptune, donde se recupera de un pulmón perforado y un corte en la pared del corazón. Permanece en condición estable, según informaron las autoridades.

“Las voces me dijeron que lo hiciera”

Según la prima de Marlene Rodríguez, la joven había mencionado antes del ataque el tema del sacrificio humano, preguntándole si alguna vez habían sacrificado a alguien.

Más tarde, cuando fue interrogada por la policía, Rodríguez admitió haber apuñalado a su hermano y declaró que había escuchado varias voces en su cabeza en el momento del ataque.

También afirmó, en una respuesta en español, que una tercera voz le pedía dejar de hablar “para no ir a la cárcel”, lo que llevó a los investigadores a detener el interrogatorio por posible alteración mental.

La joven enfrenta cargos graves

Las autoridades de Brick Township mantienen la investigación abierta mientras Rodríguez permanece bajo custodia policial. No se ha confirmado si enfrenta cargos formales de intento de homicidio o si será sometida a evaluación psiquiátrica.

El caso ha generado conmoción en la comunidad local debido a la naturaleza del ataque y la edad de las víctimas.

