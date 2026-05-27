Faitelson estuvo a punto de dejar de nuevo a TUDN sin entrevista con el técnico campeón de la Liga MX

David Faitelson, reportero de la cadena TUDN, estuvo a punto de provocar que el técnico del Cruz Azul, Joel Huiqui, dejará a este canal deportivo sin entrevista posterior a la conquista del título del torneo Clausura 2026 debido a unas críticas que hizo el periodista contra el estratega cementero.

Tal como sucedió hace seis meses con Antonio Mohamed, que tuvo un cruce muy elevado de temperatura, al grado de que el entrenador del Toluca no quiso dialogar con David Faitelson y terminó charlando con la cadena para terminar quejándose en plena transmisión de las insinuaciones del reportero que puso en duda su ética y moral.

El periodista cuestionó la decisión del entrenador de sentar al portero Hugo González en el partido decisivo, calificando la acción de “infame” y afirmando que Mohamed carecía de “ética y moral”.

Las críticas del periodista generaron un tenso altercado que escaló hasta los insultos y casi llegó a los golpes, donde Mohamed, al finalizar el duelo donde se impusieron a los Tigres, lo retó a discutirlo en persona, a lo que Faitelson accedió.

Faitelson reveló más tarde que el estratega lo amenazó con darle un cabezazo, lo insultó y advirtió que no volvería a dar entrevistas a la cadena Televisa mientras él siguiera allí. En respuesta, Faitelson lo describió como un gran entrenador, pero con una actitud “primitiva” similar a la de un “barra brava”.

Al igual que en la final del Apertura 2025, cuando Antonio Mohamed se negó a platicar con dicha cadena por la molestia que le causó que Faitelson cuestionara su “ética y moral”, ahora el entrenador cementero rechazó platicar con él, aunque sin dejar en claro el porqué de la molestia.

Ahora Faitelson en la semana publicó un comentario en la red social X donde expuso que Joel Huqui era la cara visible del proyecto celeste, pero que alguien daba otras órdenes tácticas, insinuando que el estilo futbolístico era generado por otras voces dentro del cuerpo técnico de Cruz Azul.

Dicha versión fue revelada en el podcast ‘’’Off The Record’, que comparte con Mauricio Ymay y Miguel Herrera, el polémico periodista dio detalles de lo que ocurrió en Ciudad Universitaria, donde nuevamente estuvo en riesgo de verse inmiscuido en un escándalo, tal y como pasó con el Turco.

“Huiqui estaba un poquito molesto; acabo de hablar con él abiertamente. El domingo no quiso… Cuando le dijeron ‘’’acércate a TUDN’’, por segunda final consecutiva, el técnico campeón no quiere ir”, detalló Faitelson.

Pero ahora su compañero de transmisión y de emisión de “Off The Récord”, Mauricio Imay, que también se vio involucrado, evitó que Huiqui los dejara fuera de las entrevistas y acudió con cámaras y micrófonos hasta donde estaba el entrenador de Cruz Azul.

David Faitelson sigue metiéndose en camisa de once varas con su estilo polémico en el medio futbolístico de México. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

“Ahora sí lo resolvió, van las cámaras para allá, ahí que se quede Faitelson y a la chingada”, añadió el colega del polémico comentarista y que terminó entrevistando al entrenador de los cementeros.

Después, el propio Faitelson explicó las razones del enojo del estratega de la Máquina Celeste: “Yo cometí un error. Había un rumor inventado de mala fe, en el sentido de que querían restarle crédito a lo que había hecho. Pero la realidad, escuchando a los jugadores, la influencia que tuvo en cambiar esa condición de derrota, del ambiente pesado que había, hay que darle crédito”, finalizó.

Seguir leyendo:

– David Faitelson arremetió contra Claudia Sheinbaum por el arresto del reportero de TUDN

– Mohamed dio entrevista a Televisa, pero mantuvo veto a Faitelson

– El “Turco” Mohamed y Faitelson avivan sus dimes y diretes











