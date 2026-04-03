David Faitelson arremetió contra Claudia Sheinbaum por el arresto del reportero de TUDN

David Faitelson alzó la voz este jueves para reclamarle públicamente a través de su cuenta oficial de la red social X a la presidenta Claudia Sheinbaum el lento proceder del gobierno de México en el caso del reportero de TUDN Julio “Profe” Ibáñez y dos compañeros más que fueron encarcelados en Sudáfrica.

Faitelson reaccionó con dureza contra la mandataria mexicana supuestamente por no tener mayor autoridad para agilizar la defensa diplomática de México contra los cargos de terrorismo que enfrentan Julio Ibáñez y dos colaboradores más después de haber hecho volar un dron en un sitio restringido en aras de cumplir con su labor periodística de reportar las actividades de la selección de fútbol de ese país que será rival de México el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Es una verdadera vergüenza que nuestra @SRE_mx les importe poco o nada el que dos compatriotas estén siendo juzgados y privados de su libertad de forma injusta y gracias a la ineficacia y a la corrupción que impera en un país como Sudáfrica @DeSudafricaenMX…

Julio Ibáñez y Danny… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 3, 2026

No es la primera ocasión en que el comentarista de TUDN, con gran influencia en el medio periodístico deportivo de México, pidió el apoyo de las autoridades para auxiliar a su compañero Ibáñez a solucionar totalmente el conflicto en que está inmerso al tratar de cumplir su labor periodística con información oportuna del rival del Tricolor que dirige Javier Aguirre.

Faitelson cuestionó directamente a la jefa del Gobierno de México su falta de compromiso y recursos para ayudar a un integrante de su empresa que atraviesa un momento complicado debido al único interés de cumplir lo mejor su labor informativa y que, si violentó alguna norma en Sudáfrica, el gobierno pusiera más interés en ayudar a solucionar este tema.

“Es una verdadera vergüenza que a nuestra SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) le importe poco o nada el que dos compatriotas estén siendo juzgados y privados de su libertad de forma injusta y gracias a la ineficacia y a la corrupción que impera en un país como Sudáfrica… Julio Ibáñez y Danny García, periodistas, llevan casi 20 días en el infierno del sistema judicial de ese país… Que Dios me libre, Doctora Claudia Sheinbaum, de depender, como mexicano en el extranjero, de ustedes…”.

🗣️ El comentarista de TUDN lanzó un polémico mensaje que involucró a la Presidenta de México 👇🔥https://t.co/fDNh7v6yOU — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 3, 2026

Julio Ibáñez y dos personas más que le auxiliaban en la cobertura de Sudáfrica fueron acusados de terrorismo por haber hecho volar en zona restringida un dron con una cámara que serviría para tomar detalles del entrenamiento de los Bafana Bafana, pero después de varias investigaciones, la policía llegó hasta el hotel donde estaban hospedados para aprehenderlos y trasladarlos a la comisaría, en donde pasaron una noche hasta que fueron liberados, pero no pueden abandonar Sudáfrica por el proceso judicial que se les sigue.

¡SOLTÓ LA BOMBA!



David Faitelson reveló tremendo mensaje y mandó mensaje ni más ni menos que a la Presidenta de México.https://t.co/hvgciLsDry — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 3, 2026

Bajo estos argumentos, las autoridades consulares de México respondieron por la misma vía que a Julio Ibáñez se le está apoyando en todo momento con representación legal que conoce a la perfección el sistema jurídico de Sudáfrica, pero hasta el momento no existe una fecha exacta de cuándo podrá ser liberado y sobre todo, tener la opción de viajar a México libre de cargos.

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