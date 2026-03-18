David Faitelson acepta pelear con Cuauhtémoc Blanco en combate con causa benéfica

David Faitelson, reportero de Televisa, finalmente aceptó el ofrecimiento y reto del influencer y actor Poncho de Nigris para enfrentarse al exjugador del América y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en una pelea de box cuyo monto sería destinado a obras benéficas en la fundación Teletón.

Después de la primera edición, Ring Royale fue todo un éxito y luego de romper el récord mundial de espectadores, el próximo ‘Main Event’, el organizador de este evento no dudó en lanzar a través de sus redes sociales el reto a David Faitelson de enfrentarse a Cuauhtémoc Blanco después de transcurridas dos décadas de aquel golpe que le propinó el exfutbolista en Veracruz en una agresión que fue juzgada como cobarde por la mayoría de las personas.

No mames David Faitelson aceptó pelear contra Cuauhtémoc Blanco en Ring Royale 2, hazlo realidad @_PonchoDeNigris JAJAJAJApic.twitter.com/G6AyvoMYCR https://t.co/7Luek3mqG2 — Roberto Haz (@tudimebeto) March 18, 2026

En primera instancia, Faitelson rechazó la propuesta, pero después de analizar el asunto más detenidamente, terminó por aceptar el ofrecimiento con la condición de que la cantidad de alrededor de 10 millones de pesos (alrededor de $500 mil dólares) sea destinada a la Fundación Teletón encargada de rehabilitar a la niñez con capacidades diferentes.

Ring Royale es un evento de boxeo de exhibición y entretenimiento creado por Poncho de Nigris, que enfrenta a celebridades, influencers y figuras polémicas de internet en la Arena Monterrey. Enfocado en el show mediático, similar a la Velada del Año, reunió millones de espectadores en su edición 2026 con peleas virales.

En primera instancia, Faitelson desechó la idea, pero posteriormente aceptó la oferta de Poncho De Nigris, pero con la condición de que los ingresos sean destinados a la Fundación Teletón, por lo cual se comunicó con el organizador para comunicarle la buena nueva de enfrentarse a su adversario por más de dos décadas a través de los medios de comunicación.

La respuesta de David Faitelson generó furor en las redes y en tan solo unas horas la publicación ya contaba con casi 400 mil visualizaciones. Sin embargo, hasta el momento, Poncho De Nigris no ha dado respuesta a la tentadora propuesta de Faitelson.

¡Hazlo posible Poncho! 😱🔥



David Faitelson ya meditó lo de la pelea y cambió de opinión 🥊



Y lo haría a cambio de una buena causa 😎



¡Se viene una nueva pelea del siglo! 🤯 pic.twitter.com/0Mr2mo9SFr — Esto en Línea (@estoenlinea) March 18, 2026

Hasta el momento, Cuauhtémoc Blanco no ha respondido si acepta el reto del comunicador de Televisa, después de toda la polémica que los ha rodeado desde marzo de 2003, cuando el exjugador del América propinó un golpe en la cabeza a Faitelson, sin darse cuenta de que las cámaras de TV Azteca captaron el golpe y de ahí se derivó toda la controversia.

Seguir leyendo:

– José Luis Chilavert abrió otro frente de batalla; ahora insultó a David Faitelson

– El “Turco” Mohamed y Faitelson avivan sus dimes y diretes

– David Faitelson acusado de “vendido” para favorecer al dueño de Televisa











