El “Turco” Mohamed y Faitelson avivan sus dimes y diretes

Antonio Mohamed y David Faitelson avivaron sus dimes y diretes, al anunciar el técnico de Toluca que no volverá a dirigirle la palabra al locutor de Televisa Deportes hasta que este no le ofrezca una disculpa por las críticas vertidas por la decisión del técnico de mandar a la banca al portero Hugo González.

Empero, David Faitelson explicó 24 horas después también en el programa Fútbol Central que el técnico del Toluca no quiso arreglar la polémica a solas y que después de amenazarlo de propinarle un cabezazo lo insultó y amenazó, actitud que fue juzgada por el comentarista de vulgar, irrespetuosa y majadera.

"Ese gordo de Faitelson dijo algo y ahora lo voy ir a buscar".



Mohamed después fue a encarar al periodista de TUDN y no va a darles entrevistas mientras él esté ahí. pic.twitter.com/nAFZTkvCYd — History Liga MX (@History_LigaMX) December 15, 2025

El pasado domingo ambos se vieron envueltos en una polémica discusión que acaparó las miradas y comentarios por la iracunda respuesta del técnico del Toluca al insultar en plena transmisión en vivo al comentarista de Televisa como resultado de las críticas de Faitelson por haber cuestionado la ética y moral del estratega argentino al enviar a la banca al portero Hugo González.

Mohamed amenazó en la transmisión de la cadena TUDN que no daría entrevistas a Televisa hasta que no corrieran a Faitelson por estas críticas en su cuenta oficial de la red social X que enardecieron al estratega argentino con quien discutió en algún momento en las instalaciones del estadio Nemesio Diez.

Dicha discusión fue presenciada por miembros de la prensa y directivos del Toluca quienes no hicieron nada por calmar al enardecido técnico sudamericano que en todo momento cuestionó al periodista e inclusive el propio Faitelson fue amenazado de recibir un cabezazo por el entrenador.

Las razones de Mohamed

Antonio Mohamed dijo sobre el conflicto con Faitelson y ahí el estratega argentino explicó que no se puede hablar de “ética y moral” cuando se toman decisiones respecto a lo mejor para el equipo, como obedeció en su razonamiento para decidir entre la titularidad de Hugo González o darle la alternativa a Luis García como finalmente sucedió.

“La ética y la moral son totalmente separadas de una decisión. Yo puedo escuchar una misa que no están de acuerdo con el cambio y está perfecto, obviamente que cada uno tiene su opinión, pero ¿cómo uno me van a decir Mohamed no tiene ética ni moral porque hizo un cambio de arquero?”

“Me parece que está totalmente desubicado y por eso exigí una disculpa, no es un comentario, ahí se están metiendo con mi persona, entonces yo me tengo que defender y eso fue lo que pasó, y ahí queda para mí el tema cerrado. Hasta que no haya una disculpa, para mí no existe más esa persona”.

Sobre la decisión de meter a García en lugar de Hugo González, Mohamed fue práctico y dijo que obedeció a la parte mental: “Con respecto a la decisión, hay una parte emocional, tengo que poner lo mejor y Hugo tiene una historia con Tigres, creí que era mejor protegerlo; sigue siendo un portero importante, hablamos, lloramos juntos de alegría, porque él quería una revancha”.

“Pasa por un tema emocional, el portero es un puesto muy delicado. Hugo y Luis venían alternando en el torneo, dos partidos cada uno, y en la Liguilla decidimos dejar a Hugo y esta vez era mejor que Luis jugara, porque estaba en mejores condiciones psicológicas. Tuve que pensar en el equipo y sentía que era lo mejor. Lo hablé con todos y el primero en salir adelante fue Hugo, que hoy es campeón y tiene la medalla puesta”, destacó el llamado “Turco” Mohamed.

Faitelson juzga de irrespetuoso a Mohamed

Sobre este asunto, David Faitelson calificó de decepcionante e irrespetuosa la postura del técnico Antonio Mohamed por haber enviado a la banca al portero Hugo González por su error en el duelo de ida de la gran final entre Tigres vs. Toluca.

“A mí me parece que el señor Mohamed es irrespetuoso, que le falta moral, ética, no puede ser que un chico que también te sacó balones en la ida lo castigues dejándolo en la banca hoy. El mensaje para Hugo González es terrible, es infame, así como hemos alabado a Mohamed, hoy me decepciona con esta decisión”, dijo Failtelson en el programa Fútbol Central de TUDN.

El Turco Mohamed ayer salió bicampeón del fútbol mexicano y puso en su lugar a Faitelson que se esconde atrás de un micrófono para tirar mierda.



Noche redonda, yo diría. pic.twitter.com/QljhYCyMTd — Miguel Delucio (@miguel_delucio) December 16, 2025

Faitelson respondió a la siguiente crítica de Mohamed en vivo ante las cámaras de Televisa Univisión al final del encuentro, donde se coronó el Toluca: “Con Faitelson, estuvo muy desubicado, lo habló en serio. Es una mierda, habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio del arquero, antes de la transmisión, yo estaba en el vestidor, que baje para acá a ver si tiene huevos”.

La respuesta de Faitelson giró en torno a lo siguiente: “El que toma riesgos con un punto de vista puede llegar a equivocarse… en plena celebración recibií una llamada del productor, donde me decía que Mohamed estaba molesto y no quería darle entrevistas a TUDN hasta que bajara a verlo.

Mohamed se hizo de palabras con Faitelson pic.twitter.com/3zqyF1eQ5Z — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) December 15, 2025

Enfrenté a Mohamed y le dije que aquí estaba y que si tenía algún problema lo podíamos resolver, pero que le diera entrevistas a Televisa. Le dije ‘vámonos a una oficina, un lugar más prohibido, porque hay prensa y nos van a grabar’, estaba fuera de sí. Cuando le dije que le diera entrevistas a otros de TUDN me respondió ‘solo le doy la entrevista a Televisa si te mandan a la mierda’, una pena porque Mohamed fue muy majadero, altanero, vulgar, un barra brava auténtico”, finalizó el polémico comentarista.

Seguir leyendo:

– Los Pumas a punto de contratar a portero con pasado americanista

– ¿Antonio Mohamed seguirá con los Diablos Rojos del Toluca?

– David Faitelson acusado de “vendido” para favorecer al dueño de Televisa





