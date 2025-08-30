David Faitelson acusado de “vendido” para favorecer al dueño de Televisa

David Faitelson, comentarista de Televisa Deportes, fue acusado por el Alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, de vender su pluma y criterio para favorecer los intereses del dueño y de la empresa para la que presta sus servicios ante los duros señalamientos del periodista contra el funcionario público.

La raíz de este conflicto que se viralizó en redes sociales tuvo su origen en la decisión de prohibir al América jugar con público en su partido de este sábado contra Pachuca correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 por incumplir los acuerdos de funcionamiento del estadio de la Ciudad de los Deportes, después de que supuestamente el personal de las Águilas cerró una calle indebidamente durante el partido de su equipo de la Liga Femenil MX.

@DavidFaitelson_ aquí el único que quiere ser protagonista es usted con sus mentiras.



Le aclaro que no hay una sola amenaza ni petición de nada de las que señala, lo que sí hay es el cumplimiento de la normatividad. Punto.



Mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré… — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 29, 2025

Las acusaciones de Faitelson

Faitelson en respuesta de esta decisión de las autoridades acusó al funcionario de querer ganar protagonismo y como consecuencia de no recibir un trato preferencial de la directiva del América. A su vez el comunicador excusó al América de haberse extralimitado en sus atribuciones a la hora de organizar el partido de su equipo de la Liga Femenil MX.

“El protagónico alcalde de Benito Juárez ha amenazado a la Liga MX y al América con cerrar el Estadio de la Ciudad de Los Deportes… En apariencia, el señor Luis Mendoza está molesto porque no le han dado más palcos y boletos para los juegos del América como local”.

La respuesta del Alcalde

Minutos después de la publicación de Faitelson en su cuenta oficial en la red social X, el Alcalde Luis Mendoza refutó los señalamientos del integrante del staff de locutores de Televisa y aseguró que el protagonista era él, ya que la sanción solo obedecía a priorizar a los vecinos de dicha localidad donde se encuentra el estadio.

Si el Alcalde de Benito Juárez fuese lo elementablemente ejemplar que dice ser no hubiese permitido, desde que se anunció la mudanza de Cruz Azul y América, que se celebrarán más juegos de futbol en el Estadio de la Ciudad de los Deportes…Es evidente que la zona y la instalación… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 30, 2025

“Aquí el único que quiere ser protagonista es usted con sus mentiras. Le aclaro que no hay una sola amenaza ni petición de nada de las que señala, lo que sí hay es el cumplimiento de la normatividad. Punto. Mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré siempre por encima de cualquier interés particular“, dijo el funcionario público.

Llaman vendido a Faitelson

Como colofón de este conflicto mediático, el funcionario delegacional en la CDMX acusó a David Faitelson de vender su criterio para quedar bien con sus jefes, además de que sus comentarios buscan confundir a la gente.

#Comunicado

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

🔗 https://t.co/g1Ntg2wDgu pic.twitter.com/U9ao6nKBFu — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025

“En ‘apariencia’ lo que usted hace es vender su ética y su pluma a una empresa. Váyase acostumbrando, en Benito Juárez mandan los vecinos, no los intereses económicos a los que trata de defender confundiendo a la gente”, finalizó.

