José Luis Chilavert abrió otro frente de batalla; ahora insultó a David Faitelson

El exportero de la selección de Paraguay, José Luis Chilavert sigue en el ojo del huracán por sus polémicos comentarios en torno al tema de los supuestos insultos racistas contra el brasileño Vinicius Jr. y después de polemizar con el francés Kylian Mbappé, ahora la emprendió contra David Faitelson.

El tema de los supuestos comentarios racistas del jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni contra Vinicius Jr. y donde el francés Kylian Mbappé se vio envuelto hizo que el paraguayo Chilavert se fuera con todo contra el delantero francés del Real Madrid.

David en mi País el pepino se come como ensalada y No como lo

Comes tú por atrás.Tu No has ganado nada solo ser un fracasado y el helado lo sigues tomando arrodillado.Saludos — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) February 20, 2026

Chilavert acusó primero al amazónico Vinicius Jr. por provocar y armar todo un lío, pero se fue con todo contra Mbappé, cuestionando su orientación sexual: “¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y todo eso, y vive con un travesti. No es normal”.

Faitelson, siempre envuelto en la polémica, no se quiso quedar atrás y acudió a unos comentarios del pasado del finado técnico argentino César Luis Menotti, que criticó alguna vez la personalidad de Chilavert e inclusive lo comparó con un mono en la cadena evolutiva de la humanidad.

“Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios y las universidades del Mercosur para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 mil millones de años. Primero viene Chilavert, después el mono y después el ser humano”, habría dicho el legendario Menotti hace 27 años.

El comentarista de Televisa dijo contra Chilavert: Menotti dijo alguna vez que Chilavert representa al ser humano de hace 40 mil años. No se equivocaba”, provocando una gran polémica en donde muchos defendieron al polémico guardameta y otros al controvertido analista de televisión.

Pero el guardameta fue más allá y tuvo comentarios soeces sobre Faitelson: “David en mi país el pepino se come como ensalada y no como lo comes tú, por atrás. Tú no has ganado nada, solo ser un fracasado, y el helado lo sigues tomando arrodillado. Saludos”.

El tema de Vinicius ha generado todo tipo de comentarios en su polémico pasaje en la cancha del Benfica con Gianluca Prestani, en donde muchos han cuestionado la forma de provocar del delantero del Real Madrid y después quejarse de comentarios racistas del joven jugador del cuadro lusitano que supuestamente le dijo mono.

José Luis Chilavert, ex portero paraguayo, le respondió al periodista mexicano tras la polémica de Vinicius.

La opinión pública se ha dividido sobre este tema, pero al final los que han intervenido han salido raspados y pocos con las banderas desplegadas, porque sigue siendo un tema muy controvertido lo del racismo y lo de la discriminación de género.

