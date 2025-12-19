Mohamed dio entrevista a Televisa, pero mantuvo veto a Faitelson

Antonio Mohamed, técnico del Toluca, metió reversa en su disputa mediática con el comentarista David Faitelson, al concederle finalmente entrevista a Televisa Deportes, para reiterar que la decisión de mandar a la banca al portero Hugo González no fue una arbitrariedad, sino una decisión colectiva.

De esta forma todo el embrollo que se generó por los comentarios de Faitelson en redes sociales en donde cuestionó la calidad moral y ética del técnico argentino por enviar a la banca al portero que cometió un error en el juego de ida no fue una arbitrariedad, sino supuestamente una decisión en la que estuvo de acuerdo el propio portero afectado.

“La decisión es 100 por ciento mía, obviamente consultada con Óscar, el entrenador de arqueros y basado en la experiencia que me ha tocado vivir con Hugo González en otras situaciones, creía que lo mejor para el equipo era que jugar Luis García”, dijo el estratega ante las cámaras de TUDN.

“Nada, Hugo estaba para jugar con él, pero con un poco más de presión que Luis. Fue una decisión totalmente futbolística, yo creía que era lo mejor para el equipo y nada, son decisiones que se tienen que tomar como conductor de los momentos importantes. Me basé en que todo era muy rápido y si era un partido de liga, es más, si era otro rival, seguramente sería Hugo, pero era todo muy rápido contra el mismo rival y preferí tomar esa decisión”, destacó.

Faitelson previo a esta entrevista, supuestamente volvió a buscar a Mohamed, pero el técnico argentino no tomó la llamada, aunque sí terminó atendiendo todas las solicitudes de entrevista de las diferentes emisiones de esta televisora.

Mohamed reconoció que se le cruzaron los cables con Faitelson

Respecto al problema con David Faitelson en donde las críticas del comentarista hicieron perder los estribos al estratega del Toluca, el propio Mohamed reconoció que se le cruzaron los cables cuando escuchó las críticas del polémico comunicador con el desenlace ya conocido abiertamente.

“En un momento de la celebración que vinieron a buscarnos para ir allá, se me cruzaron los cables de vuelta y, bueno, le dije lo que sentía, en ese momento se lo dije en la cara a él y les pido disculpas a todos ustedes, a la audiencia, el canal. No tiene que ser eso, así que les hago llegar mis disculpas a ustedes y a todos los que estaban en la programación ese día”, agregó.

También dijo que no tiene conflicto alguno con la empresa Televisa y que seguirá dando entrevistas cuando se lo soliciten.

Caso cerrado con Faitelson

Antonio Mohamed consciente de todo el interés mediático que generó este asunto, anunció que el tema con David Faitelson quedó cerrado: “Para mí es un caso cerrado y cada uno por su vereda. Yo lo vivo, con la misma pasión, quedé en deuda con ustedes y pedir la disculpa pública porque ya me conocen ustedes. No tengo nada ni con ustedes, ni con el canal, ni con nadie, ni con la empresa. Al contrario, siempre estuvimos en el medio de los medios, estuve un mes antes de ir a la final y no tengo ningún problema con ir”, expuso.

Reconoció que el problema no fue con el canal, es con la persona, el Turco dijo que las críticas no le hacen mella, aunque en realidad pareció lo contrario por la manera tan furibunda como reaccionó el estratega al grado de amenazar con propinarle un cabezazo al locutor.

“A mí las críticas no me hacen nada, son parte de una opinión, a ti te puede gustar un cambio o no te puede gustar. A mí no me da vergüenza que no le gustan mis equipos, a mí me parece perfecto, cualquiera de ustedes puede decir lo mismo, pero totalmente con respeto”, dijo.

Toluca se reforzará para cubrir ausencias de seleccionados

Por otra parte, Mohamed confirmó que el Toluca se reforzará para cubrir las ausencias de los seleccionados de México, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y Alexis Vega, que no podrán participar en la liguilla por la concentración de 40 días que tendrá el Tricolor.

“Estamos viendo lo de la contratación de refuerzos, ya está hablado con la directiva, principalmente de jugadores mexicanos que hemos analizado, pero sin duda buscaremos las alternativas correspondientes para hacer un equipo competitivo”, expuso.

