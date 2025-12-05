El campeón no se preocupa, a pesar de la desventaja en las semifinales de la Liga MX

Los Diablos Rojos del Toluca cayeron en el duelo de ida de las semifinales del Apertura 2025. El actual campeón de la Liga MX perdió 1-0 en el Estadio BBVA. Rayados de Monterrey tomó la delantera en la serie. Pero Antonio Mohamed se mostró tranquilo ante este panorama.

El duelo fue un partido bastante parejo. De hecho, el conjunto del “Turco” tuvo más aproximaciones sobre el arco rival. Rayados de Monterrey administró muy bien la ventaja que Germán Berterame le otorgó en el minuto 39 de partido.

El veterano estratega argentino reconoció que hubo un factor de suerte que hizo que su club no rasgara al menos un empate del Estadio BBVA. A pesar de tener la desventaja en la serie, Mohamed confía en la capacidad de sus dirigidos.

“Tranquilo no porque a nadie le gusta perder. Tenemos una desventaja, pero sabiendo que dependemos de nosotros. Hoy el equipo del segundo tiempo fue muy bueno, pero bueno, esto es fútbol y a veces la pelota no entra. Así que hay que seguir insistiendo, confiar en las fuerzas que tenemos y ganar en casa”, dijo el estratega tras el encuentro.

"ESTE RESULADO TE LO COMPRABA A CUALQUIER PRECIO" 🗣️👹⚽



Así se expresó Antonio ’Turco’ Mohamed tras caer ante Monterrey en la semifinal de ida del #Apertura2025 pic.twitter.com/d38myEtssx — Claro Sports (@ClaroSports) December 4, 2025

Los Diablos Rojos del Toluca ahora deberán remontar esta serie. Marcar goles no representa un obstáculo para el conjunto de Antonio Mohamed. El Toluca fue el club que más anotaciones convirtió en la temporada regular (43). Monterrey fue un equipo poco firme en defensa. Los regios recibieron 29 goles en 17 jornadas.

“Entonces, la sensación que tenemos nosotros, que nos vamos con esas sensaciones, es muy buena, sabiendo que tenemos que jugar en nuestra cancha y bueno, lo que nos queda es ganar”, agregó Antonio Mohamed.

Remontada a la vista

No es la primera vez que los Diablos Rojos del Toluca están en estas circunstancias. En la temporada pasada, torneo en el que fueron campeones, los rojiblancos perdieron el partido de ida de los cuartos de final 3-0 contra Rayados de Monterrey. Sin embargo, en el duelo de vuelta, el Toluca venció 2-1 al conjunto regio y trascendió a la siguiente ronda.

Este sábado 06 de diciembre se conocerá el destino de estos dos conjuntos. Los Diablos Rojos del Toluca recibirán en el Estadio Nemesio Diez a Rayados de Monterrey. El conjunto de Antonio Mohamed solo perdió una vez como local en esta temporada y fue ante los Tigres de la UANL en el mes de julio (3-4).

