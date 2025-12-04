Hirving Lozano planea seguir en Estados Unidos, ¿cómo le fue en su primer año?

San Diego FC tuvo su primera temporada en la máxima categoría del fútbol estadounidense. Hirving Lozano también vio sus primeros minutos en la Major League Soccer. Aunque no consiguieron el título, el Chucky y su club tuvieron una buena participación en Estados Unidos.

El conjunto de Mikey Varas finalizó en el primer puesto de la ronda regular de la MLS. 16 victorias, 6 empates y 9 derrotas fue el balance de San Diego FC en la fase de “todos contra todos”. En los Playoffs, San Diego FC eliminó a Portland Timbers, superó a Minnesota en la semifinal de conferencia, pero luego cayeron en el último escalón antes de la final contra Whitecaps.

Por otra parte, otro de los debutantes en la Major League Soccer fue Hirving Lozano. En su primera temporada en el fútbol estadounidense, el “Chucky” dejó registros respetables en el torneo. El delantero azteca regresó al fútbol de Concacaf después de más de siete años en Europa.

El atacante de 30 años vio acción en 34 partidos en la temporada. El “Chucky” estuvo en cancha durante 2,120 minutos. Hirving Lozano marcó 11 goles y concedió 9 asistencias. En esta campaña, Hirving Lozano se perdió algunos partidos por lesiones musculares y también por algunas diferencias con su entrenador al finalizar la ronda regular.

En los Playoffs, Hirving Lozano anotó un gol y concedió una asistencia en la primera ronda contra Portland Timbers. En la semifinal contra Vancouver, el “Chucky” anotó el gol de la honra en el duelo en el que cayeron 1-3 y se despidieron del torneo.

Hirving Lozano se aleja de México

En unas declaraciones recopiladas por San Diego Union Tribune, Hirving Lozano habló sobre su futuro. El delantero mexicano ha sido vinculado a varios clubes de la Liga MX, pero su intención sería mantenerse en San Diego FC.

“Estoy muy contento aquí. Tengo contrato con San Diego. Tenemos que volver y trabajar duro la próxima temporada para tener una gran temporada”, dijo el mexicano.

En enero de 2025, el “Chucky” firmó con San Diego FC. El atacante nacido en Ciudad de México tiene un contrato vigente con el club que finaliza en diciembre de 2028. El valor de mercado de Lozano ronda los $11.6 millones de dólares.

“Mi mentalidad es estar aquí y apoyar a los jugadores, al cuerpo técnico y al club en general para alcanzar el mejor nivel posible y alcanzar nuestros objetivos”, concluyó.

