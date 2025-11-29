Obed Vargas define su futuro en Estados Unidos

Obed Vargas es uno de los futbolistas más talentosos de la Major League Soccer. Con tan solo 20 años, Vargas es una de las joyas del fútbol mexicano. El juvenil azteca tiene un panorama mucho más claro con relación a su futuro con los Seattle Sounders.

Con 20 años, Vargas se ha llevado varios flashes en el fútbol internacional. El mediocampista nacido en Anchorage, Alaska, tuvo una temporada de ensueño en 2025. Vargas disputó varias competiciones internacionales con el conjunto estadounidense y también fue parte de la delegación mexicana que asistió al Mundial Sub-20 de Chile.

Bajo este panorama, el futuro de Obed Vargas era una incógnita. Sin embargo, fueron los propios Seattle Sounders quienes informaron que el futbolista de 20 años se mantendrá, al menos un año más, dentro del club. El conjunto estadounidense anunció su lista de jugadores con los que comenzará la pretemporada para la próxima temporada. Vargas está dentro de ese lote.

🚨🇺🇸 DOBLETE DE OBED VARGAS EN LA MLS Y LLEVA 8 G+A ESTA TEMPORADA CON SEATTLE!



Tiene que estar en la próxima convocatoria de la selección mexicana. 20 años. 🔥💎



pic.twitter.com/mii5RHFZN1 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 4, 2025

“El Seattle Sounders FC anunció hoy que ejercerá las opciones de contrato de 2026 de varios jugadores, lo que deja la plantilla del club con 22 jugadores contratados de cara a la próxima temporada. Tras la conclusión de la temporada 2025 de Seattle, el equipo Rave Green ha entrado oficialmente en la pretemporada, con los preparativos en marcha para 2026“, escribió el club en su portal web.

El 2025 de Obed Vargas

Obed Vargas fue una pieza estelar dentro de Seattle Sounders en la campaña. El mediocampista mexicano jugó duelos por la Leagues Cup, Mundial de Clubes, ronda regular de la MLS y los Playoffs. En términos generales Vargas ha disputado 38 duelos en la campaña (3,350 minutos dentro del campo). Vargas anotó 6 goles y concedió 1 asistencia.

Además de su participación con Seattle Sounders, Obed Vargas también representó a México en el Mundial Sub-20 de Chile. El joven mediocampista disputó los 5 partidos de El Tri. Vargas y el conjunto azteca fueron eliminados en los cuartos de final por la selección de Argentina.

25’ le dio Javier Aguirre a Obed Vargas en la última fecha FIFA del año. Uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección de cara al futuro tendría que tener mayor regularidad.



Para mí, está por arriba de Erick Sánchez en cuanto a nivel. Tiene que ser más valorado. pic.twitter.com/MPAfNHK26F — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 19, 2025

Los confirmados de Seattle para 2025

Arquero: Andrew Thomas.

Defensores: Yeimar Gómez Andrade, Cody Baker, Stuart Hawkins, Kim Kee-hee, Kalani Kossa-Rienzi, Nouhou, Jackson Ragen y Alex Roldan.

Centrocampistas: Paul Arriola, Reed Baker-Whiting, Snyder Brunell, Pedro de la Vega, Danny Leyva, Georgi Minoungou, Cristian Roldan, Albert Rusnák y Obed Vargas.

Atacantes: Osaze De Rosario, Jesús Ferreira, Jordan Morris y Danny Musovski.

