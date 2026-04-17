Sydney Kamlager-Dove despotrica en contra de Donald Trump a quien irónicamente llama “Dr. Jesús”

Sydney Kamlager-Dove, representante por California, señaló al presidente Donald Trump como responsable directo del incremento de precios registrado en Estados Unidos a partir de la guerra declarada a Irán e incluso irónicamente lo llamó “Dr. Jesús”.

La critica de demócrata originaria de Chicago surge a siete semanas de haberse detonado el conflicto bélico que inició debido a una presunta amenaza proveniente de Irán de estar enriqueciendo uranio con el objetivo de fabricar armas nucleares, pero que ahora ya produjo una crisis energética sin precedente elevando los precios de la mayoría de los productos y mercancías a nivel global.

Antes de que Estados Unidos le declarara la guerra a Irán, el tránsito a la navegación en el estrecho de Ormuz, la región más estrecha que conecta al golfo Pérsico (al oeste) con el golfo de Omán y el mar Arábigo (al este) era libre sin que ningún carguero de petróleo o mercancía tuviera que desembolsar ni un solo centavo por concepto de peaje.

Sin embargo, a manera de defensa ante los bombardeos estadounidenses en varios puntos de Irán, las autoridades de la República Islámica optaron por cerrarlo bajo amenaza de que cualquier embarcación detectada cruzando sería hundida.

Después de algunos días, ante la imposibilidad de trasladar crudo y otras mercancías necesarias en Europa a través de la mencionada vía marítima, comenzaron a elevarse los precios del petróleo y la gasolina en el mundo disparando la inflación en varios países.

Donald Trump insiste en que la etapa complicada por la que atraviesa la economía podrá ser superada en unas semanas. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Al respecto, durante una entrevista concedida a Pablo Manríquez, también conocido como PabloReports en X de MeidasTouch, Sydney Kamlager-Dove acusó a Donald Trump de estar despilfarrando miles de millones de dólares en un conflicto que está empobreciendo a los estadounidenses con la posibilidad de prolongarse.

“Hasta Stevie Wonder puede ver cuánto nos está costando esta guerra. Los precios de la gasolina están subiendo. En California, casi llegan a los 10 dólares. Y los fertilizantes también.

En fin, todo ha subido de precio. Y este tipo, el Dr. Jesús, ¿de acuerdo?, quiere gastar $2 mil millones de dólares de tu dinero cada día en lugar de ayudarte a obtener atención médica. ¡Que le jodan el cu%&!”, expresó.

Kamlager-Dove: Stevie Wonder can even see how much this war is costing us. Prices have gone up, and this dude is wanting to spend $2 billion of your money every single day rather than help you. Fuck him. pic.twitter.com/2bpSNFYNY2 — Acyn (@Acyn) April 16, 2026

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