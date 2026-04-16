“En seis semanas Europa se quedaría sin combustible para aviones”, advierte el director de la AIE

Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), anticipó que, ante la imposibilidad de acceder al petróleo producido en Medio Oriente debido al bloqueo establecido por Irán en el estrecho de Ormuz, en seis semanas Europa podría quedarse sin combustible para aviones, lo cual agravaría la crisis energética y financiera surgida después del 28 de febrero, cuando Estados Unidos optó por bombardear a la República Islámica.

“El cierre del estrecho ha provocado la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás. En Europa, nos quedan quizás seis semanas de combustible para aviones”, señaló el economista y experto en energía turco durante una entrevista concedida a la agencia de noticias Associated Press (AP).

Birol incluso mencionó la posibilidad de cancelar algunos vuelos en caso de una hipotética extensión del bloqueo en el área marítima que separa al Golfo de Omán del Golfo Pérsico.

“Si no logramos abrir el estrecho de Ormuz… pronto se anunciará la cancelación de algunos vuelos entre ciudades por falta de combustible”, advirtió.

Ante la falta de combustible, miles de aviones se quedarían varados en las próximas semanas. (Crédito: Christophe Ena / AP)

Mientras tanto, los precios del crudo y del gas se ha disparado a nivel global ante la falta de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para ponerle fin al conflicto bélico en que están inmersos.

La perspectiva de Fatih Birol es que no sólo en Europa comenzarán a incrementarse los problemas ocasionados por la falta de combustibles, pues considera a los países en desarrollo de América Latina, África y Asia, entre los más afectados.

“Pasarán de una alta inflación a un crecimiento lento o incluso a una recesión en algunos casos”, subrayó.

El diagnóstico del responsable de la AIE incluso es más preocupante al plantear que las afectaciones generadas por la carecía de petróleo son tan complejas que, si hoy se reabriera el tránsito en el estrecho de Ormuz, llevaría hasta un par de años lograr una recuperación en la economía global.

“Más de 80 activos clave en la región han resultado dañados. Y de estos 80, más de un tercio están gravemente o muy gravemente dañados. Sería extremadamente optimista creer que la recuperación será rápida. Tomará poco a poco, hasta dos años, volver a la situación anterior a la guerra”, enfatizó.

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