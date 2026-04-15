Trump se jacta de afirmar que esperaba precios del petróleo mucho peores debido a la guerra en Irán

Mientras algunos analistas financieros coinciden en señalar que la guerra en contra de Irán generó una crisis energética de consecuencias preocupantes a nivel global, el presidente Donald Trump no titubeó al reconocer que esperaba precios del petróleo “mucho peores” a los registrados en el mercado actual.

Durante una entrevista concedida al programa “Mornings with Maria”, el cual transmite el canal de televisión Fox Business, el republicano de 79 años dijo estar convencido de haber hecho lo correcto al declararle la guerra a la República Islámica, pues, aunque no lo crea un amplio sector de ciudadanos, cuando concluya la guerra la situación económica en Estados Unidos será más favorable.

“Sinceramente, pensé que habría cosas mucho peores. Y estaba dispuesto a hacer eso para evitar que se usara un arma nuclear contra este país o contra Oriente Medio. Cualquiera en Oriente Medio iba a acabar con Oriente Medio para evitarlo.

Sin duda, valió la pena que el precio del petróleo fuera mucho más alto que ahora. Si me hubieran dicho que íbamos a estar a sólo $92 dólares el barril, me habría sorprendido mucho”, expresó.

Donald Trump insiste en señalar a Estados Unidos como el ganador de la guerra en contra de Irán. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

La perspectiva del magnate neoyorquino no es compartida en varios países donde no se produce petróleo, pues al reducirse la oferta debido al bloqueo implementado por Irán en el estrecho de Ormuz, el precio del crudo se encarece y con ello todo el resto de la cadena de suministro.

A pesar de ello, fiel a su discurso, Trump es optimista de que su decisión severamente criticada por sus detractores terminará fortaleciendo a la economía estadounidense en algún momento.

“Cuando esto termine, creo que la bolsa de valores va a experimentar un auge. De hecho, ya está en auge… Los precios de la gasolina van a bajar muchísimo”, enfatizó.

En contraparte, la proyección de Scott Bessent, secretario del Tesoro, es que, en el mejor de los escenarios, el precio de la gasolina no volvería a bajar a $3 dólares hasta el verano.

“Soy optimista y creo que entre el 20 de junio y el 20 de septiembre podremos volver a tener la gasolina a $3 dólares”, señaló en rueda de prensa.

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