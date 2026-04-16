Kamala Harris despotrica en contra de Donald Trump debido al incremento en el precio de la gasolina

Kamala Harris, exvicepresidenta estadounidense, responsabilizó a Donald Trump por las malas decisiones tomadas al declararle la guerra a Irán sin tomar en cuenta que podría detonar una crisis energética derivada del incremento en el precio del petróleo.

La demócrata de 62 años compartió un video en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde aparece frente a una gasolinera en Charlotte, Carolina del Norte, para demostrar lo costoso que resulta llenar el tanque de un vehículo después de siete semanas con el estrecho de Ormuz bloqueado al tránsito de buques petroleros dirigidos a Europa y a otras regiones del mundo.

“Son $15 dólares más cada vez que llenas el tanque de gasolina. Repercutirá en el precio que se paga por todas las mercancías que se transportan en esos camiones”, expresó.

Acto seguido, la mujer quien no descarta volver a contender por la presidencia señaló a Trump como un político alejado de las necesidades de la ciudadanía anteponiendo sus intereses políticos como prioridad.

“Tenemos un presidente que presta más atención a lo que él cree que le conviene políticamente y personalmente, en lugar de a lo que conviene a los trabajadores de Estados Unidos”, subrayó.

Here in North Carolina and around the country, gas prices are too high. This is a direct result of Donald Trump's war of choice in Iran, and the American people are paying the price. pic.twitter.com/gsynOMKqC7 — Kamala Harris (@KamalaHarris) April 16, 2026

Un reporte dado a conocer el miércoles por la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), señalaba el precio promedio de la gasolina en ese momento se situaba en $4.11 dólares por galón, situación que implica un aumento de más de un dólar en las últimas siete semanas.

Sin embargo, lejos de proyectar una solución cercana al aumento en la gasolina, Scott Bessent, secretario del Tesoro, advirtió sobre la posibilidad de ver al precio petróleo elevándose todavía más y por ende a las gasolinas siguiéndole el ritmo, esto al menos hasta el verano, pero condicionado a la finalización de la guerra en contra de Irán.

“Soy optimista y creo que entre el 20 de junio y el 20 de septiembre podremos volver a tener la gasolina a $3 dólares”, subrayó.

Recientemente, Kamala Harris reconoció la posibilidad de volver a contender por la presidencia. (Credito: Meg Kinnard / AP)

Mientras tanto, Donald Trump hasta se jactó de afirmar que esperaba precios del petróleo mucho peores.

“Sinceramente, pensé que habría cosas mucho peores. Sin duda, valió la pena que el precio del petróleo fuera mucho más alto que ahora”, expresó el republicano durante una entrevista concedida al programa “Mornings with Maria”, el cual transmite el canal de televisión Fox Business.

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