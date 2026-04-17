Ty Cobb, exabogado de la Casa Blanca, está convencido que Donald Trump sufre un deterioro cognitivo

Ty Cobb, abogado que trabajó para la Casa Blanca desde julio de 2017 hasta mayo de 2018, está convencido que el presidente Donald Trump sufre un deterioro cognitivo, el cual no debe pasarse por alto.

Durante una entrevista concedida para el canal de televisión MS NOW, el experto conocedor del sistema legal estadounidense refirió que los ataques lanzados en contra de figuras públicas como el Papa León XIV proyectan la incapacidad del jefe de gobierno para hacerle frente a las criticas emitidas en contra de su administración, algo preocupante para un personaje de su envestidura.

“Cuando ataca al papa e intenta insistir, de forma fraudulenta, ante el pueblo estadounidense en que está justificado porque el papa cree que Irán debería tener un arma nuclear —cuando el papa se ha manifestado públicamente en contra de las armas nucleares—, eso solo demuestra lo loco que está este hombre”, expresó.

El republicano de 79 años prácticamente se pasó toda la semana atacando al líder de la iglesia católica por rechazar la idea de que Estados Unidos intervenga en el destino de otras naciones a través de intervenciones militares.

“No soy seguidor del papa León XIV. Es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, escribió el domingo en la plataforma Truth Social.

Donald Trump cada vez se muestra menos tolerante ante quienes se atreven a cuestionar sus decisiones políticas. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Un par de días después, Trump compartió en el mismo canal de comunicación una imagen creada con ayuda de Inteligencia Artificial donde aparece portando una túnica bíblica mientras toca con su mano derecha a un hombre aparentemente enfermo, en lo que supone ser un acto de sanación muy al estilo de Jesucristo.

“Cuando yo estaba allí, su narcisismo era evidente, porque deseaba fervientemente hacer algo que parecía fuera de lugar”, rememoró Ty Cobb.

De hecho, bajo la óptica del abogado originario de Kansas, otro de los aspectos preocupantes en la personalidad del magnate neoyorquino es la manera cómo reacciona ante situaciones en que podría recurrir a la diplomacia para salir avante.

“Su vocabulario se ha reducido. Ha recurrido a palabrotas y amenazas, de forma totalmente impulsiva, lo que sugiere la ausencia de cualquier control del lóbulo frontal”, enfatizó.

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