Trump cuestiona al Papa y tacha de “inaceptable” el programa nuclear iraní

El presidente Donald Trump volvió a colocarse en el centro de la controversia internacional tras lanzar un nuevo mensaje en el que critica directamente al Papa León XIV y endurece su discurso contra Irán.

A través de Truth Social, Trump cuestionó la postura del líder de la Iglesia católica, quien en semanas recientes ha insistido en llamados a la paz frente a la escalada de tensiones en Medio Oriente. En su mensaje, el mandatario aseguró que el Pontífice debería ser informado sobre lo que calificó como una represión violenta en Irán.

“¿Podría alguien informarle al Papa León XIV que Irán ha asesinado al menos a 42,000 manifestantes inocentes y completamente desarmados en los últimos dos meses?”, escribió Trump. En la misma línea, agregó que es “absolutamente inaceptable que Irán posea una bomba nuclear”.

El mensaje, que también incluyó su ya característico lema “¡América ha vuelto!”, ha generado reacciones encontradas tanto en el ámbito político como en el religioso. Analistas señalan que se trata de una nueva escalada en el tono del discurso de Trump, especialmente en temas internacionales sensibles.

De acuerdo con reportes retomados por diferentes medios, las tensiones entre Estados Unidos e Irán han aumentado en los últimos meses, particularmente en torno al desarrollo del programa nuclear iraní y las denuncias sobre represión interna.

Sin embargo, especialistas advierten que algunas de las cifras mencionadas en el mensaje de Trump no han sido confirmadas de manera independiente por organismos internacionales.

Por su parte, el Vaticano ha mantenido una postura constante de llamado al diálogo y la desescalada. El Papa León XIV ha insistido en la necesidad de evitar una mayor confrontación, privilegiando soluciones diplomáticas frente a los conflictos armados.

Mientras Trump apuesta por un discurso firme y confrontativo, el Vaticano continúa promoviendo la paz como eje central de su intervención.

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