Pelosi sugiere ayuda psiquiátrica para Trump tras críticas al Papa León XIV

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondió a las recientes críticas del presidente Donald Trump hacia el Papa León XIV, sugiriendo que el mandatario debería “preguntarle a un psiquiatra” sobre su actitud hacia el líder religioso.

Durante un evento en la Universidad George Washington, Pelosi, quien es católica devota, se refirió a las declaraciones de Trump como inapropiadas y aseguró que el pontífice no había “involucrado políticamente” su posición en contra de la guerra con Irán.

“Él habla de valores, y los papas siempre han hablado de valores”, destacó Pelosi, añadiendo que el presidente estadounidense no debería criticar al Papa por manifestarse en temas de moralidad.

Los serñalamientos de Trump contra León XIV

La polémica comenzó después de que Trump atacara al Papa en su red social Truth Social el domingo, acusando al líder religioso de ser “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”. Esto sucedió tras las declaraciones del Papa, quien en su discurso del sábado criticó la “ilusión de omnipotencia” que, según él, ha prolongado la guerra con Irán.

“¡Basta de idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de ostentación de poder! ¡Basta de guerra!” fueron las palabras del Papa León XIV.

Trump, en respuesta, también publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía como una figura similar a Jesús, la cual luego eliminó, afirmando que la imagen lo representaba como “un médico”.

El presidente de Estados Unidos continuó criticando al Papa, diciendo que prefería al hermano del pontífice estadounidense, argumentando que él “lo entiende” y es un ferviente seguidor de la ideología MAGA (Make America Great Again). “¡Él lo entiende, y Leo no! No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, escribió Trump.

Vance reacciona a dichos de Trump

Por otro lado, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance defendió al presidente Trump y minimizó la relevancia de las críticas que recibió del Vaticano, indicando que el Papa debería centrarse en cuestiones de moralidad dentro de la Iglesia Católica y dejar a los presidentes de Estados Unidos la tarea de dictar políticas exteriores.

El Papa León XIV, al ser consultado sobre las críticas de Trump, expresó que no tenía “ningún miedo”, subrayando que su misión era hablar abiertamente sobre el mensaje del Evangelio. “No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de hablar abiertamente sobre el mensaje del Evangelio”, afirmó el pontífice el lunes.

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