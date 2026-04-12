Papa León XIV critica la “ilusión de omnipotencia” en la guerra entre EE.UU., Israel e Irán

El papa León XIV lanzó su crítica más contundente hasta ahora contra la guerra que involucra a Estados Unidos e Israel en Irán, al denunciar la “ilusión de omnipotencia” que, según dijo, está alimentando el conflicto.

Durante una vigilia celebrada en la Basílica de San Pedro, el pontífice pidió a los líderes políticos detener las hostilidades y apostar por el diálogo: “¡Basta de idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de ostentación de poder! ¡Basta de guerra!”

Aunque el pontífice, primer papa estadounidense de la historia, no mencionó directamente a Donald Trump, el tono de sus palabras fue interpretado como una crítica a la retórica de Washington.

Lo anterior debido a que cuestionó el uso del poder militar y económico como instrumentos de dominación: “Es aquí donde encontramos un baluarte contra esa ilusión de omnipotencia que nos rodea y que se está volviendo cada vez más impredecible y agresiva”.

También denunció el uso de argumentos religiosos para justificar la violencia: “Incluso el santo Nombre de Dios… está siendo arrastrado a discursos sobre la muerte”.

Las declaraciones del Papa se producen en un contexto en el que líderes políticos han invocado la fe para respaldar sus acciones militares.

Funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Defensa Pete Hegseth, han presentado el conflicto en términos religiosos, defendiendo el papel de Estados Unidos como una nación cristiana frente a sus adversarios.

Ante ello, León XIV fue tajante: “Dios no bendice ninguna guerra, y mucho menos a quienes lanzan bombas”.

En las primeras semanas del conflicto, el pontífice había mantenido una postura más moderada, limitándose a llamados generales por la paz. Sin embargo, su discurso ha evolucionado hacia una condena más directa.

Días antes, calificó como “verdaderamente inaceptable” la amenaza de aniquilar la civilización iraní, en referencia a declaraciones de Trump.

Así, este último mensaje confirma un endurecimiento del tono del Vaticano frente a la escalada bélica.

La ceremonia en el Vaticano incluyó el rezo del rosario, lecturas bíblicas y una convocatoria global a la oración, replicada en iglesias de distintos países.

El Papa destacó el valor espiritual de estas acciones: “Orar por la paz es romper el ciclo demoníaco del mal”.

En la ceremonia estuvo presente el arzobispo de Teherán, el cardenal Dominique Joseph Mathieu, así como representantes diplomáticos de Estados Unidos, reflejando la dimensión internacional del conflicto.

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