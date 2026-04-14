Vance minimiza disputa entre Trump y el papa León XIV; destaca negociaciones sobre la guerra en Irán

El vicepresidente JD Vance restó importancia a la continua disputa entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV, sugiriendo que no era un tema relevante, ya que en una entrevista con Fox News, Vance se mostró relajada sobre las recientes tensiones, en las que Trump calificó al papa de “débil ante el crimen” debido a sus posturas sobre la guerra en Irán.

Trump, en una publicación en redes sociales el domingo, criticó al líder de la Iglesia Católica, lo que desató la controversia. Vance, quien está promocionando su libro sobre su conversión al catolicismo, opinó que el Vaticano debería centrarse en cuestiones de moralidad y dejar que el presidente de Estados Unidos se encargue de la política pública del país.

“No creo que sea algo especialmente relevante. En algunos casos, lo mejor sería que el Vaticano se limitara a su ámbito y dejara que el presidente dictara la política pública estadounidense”, comentó Vance.

La polémica figura de Trump

Además, el vicepresidente abordó la polémica publicación de Trump, que generó críticas por usar inteligencia artificial para representarlo de manera similar a una figura religiosa, como Jesús. Trump eliminó la imagen después de recibir críticas de algunos de sus seguidores.

En respuesta, Vance calificó la publicación como una “broma” y explicó que Trump la retiró “porque se dio cuenta de que mucha gente no entendió su humor”. A su juicio, una de las cualidades positivas del presidente es que no se deja influenciar por los demás y prefiere comunicarse directamente con el público a través de las redes sociales.

Negociaciones por la guerra en Irán

El conflicto en Irán, que ha aumentado los costos energéticos globales, ha sido una fuente de tensión. El papa León había instado a Estados Unidos e Irán a reanudar las negociaciones, y había celebrado el anuncio de Trump sobre un acuerdo de alto el fuego temporal.

Sin embargo, Vance y un equipo de diplomáticos estadounidenses no lograron alcanzar un acuerdo a largo plazo durante intensas conversaciones con una delegación iraní en Pakistán el fin de semana.

La guerra ha provocado un aumento significativo en los precios de la gasolina, el petróleo crudo y los fertilizantes en Estados Unidos, lo que ha afectado a la economía. Ante esta situación, Vance expresó que la administración de Trump está consciente del sufrimiento del pueblo estadounidense, y reiteró el compromiso de continuar con las negociaciones.

Promesas de solución a la crisis energética

“Sabemos que el pueblo estadounidense está sufriendo, y seguimos comprometidos en continuar las negociaciones”, declaró Vance. Añadió que, aunque los precios de la energía son dolorosos, la situación no será permanente.

“Creo que hemos logrado nuestros objetivos y podemos empezar a dar por concluido esto. Preferiría que terminara con una negociación exitosa, pero, en cualquier caso, el presidente ha dicho que esto no va a durar para siempre”, concluyó el vicepresidente.

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