En qué consiste el bloqueo naval impuesto por Trump a Irán en el estrecho de Ormuz que entró en vigor este lunes

El ejército estadounidense comenzó a aplicar este lunes un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes.

Según EE.UU., se permitirá el paso por el estrecho de Ormuz —una vía marítima crucial que Irán cerró de hecho en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes— a los buques que lleguen o partan de otros lugares.

Esto se produce después de que los negociadores de Washington y Teherán no lograran el fin de semana alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, que comenzó el 28 de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones directas con Irán en Pakistán fracasaron porque Teherán “no estaba dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán culpó a las “exigencias excesivas y solicitudes ilegales” de EE.UU.

El bloqueo abarcará “la totalidad de la costa iraní”, según una nota enviada por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) difundida por la agencia de noticias Reuters.

Afectará a buques de cualquier bandera en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, al este del Estrecho de Ormuz.

El Centcom advierte que los buques que “entren o salgan de la zona bloqueada sin autorización estarán sujetos a interceptación, desvío y captura”, indica la nota.

Añade que se permitirán los envíos humanitarios, como alimentos y suministros médicos, sujetos a inspección.

La Guardia Revolucionaria Islámica afirma que los buques militares que se acerquen al estrecho serán “sancionados severamente”.

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¿Qué dijo Trump sobre el bloqueo?

En una publicación en Truth Social el domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que su país comenzará a “BLOQUEAR todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”.

“También he dado instrucciones a nuestra Armada para que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, dijo Trump.

BBC:

Y luego añadió que EE.UU. también comenzará a destruir las minas que, según él, Irán ha colocado en el estrecho.

“¡Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será VOLADO AL INFIERNO!”, continuó.

Trump comentó que “en algún momento” se alcanzará un acuerdo sobre el libre paso, pero “Irán no ha permitido que eso suceda con solo decir: ‘Puede que haya una mina por ahí en algún lugar’, de la que nadie sabe nada”.

En otra publicación, agregó que “Irán prometió abrir el estrecho de Ormuz y, a sabiendas, no lo hizo”.

“Tal y como prometieron, ¡más les vale empezar el proceso para abrir esta VÍA NAVEGABLE INTERNACIONAL Y RÁPIDAMENTE!”, afirmó.

Este lunes Trump afirma en una nueva publicación en Truth Social que los “buques de ataque” iraníes serán “eliminados” si se acercan al bloqueo naval estadounidense.

“La Armada de Irán yace en el fondo del mar, completamente aniquilada: 158 buques. No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman ‘buques de ataque rápido’, porque no los considerábamos una gran amenaza”, escribió.

“Advertencia: Si alguno de estos buques se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar”.

¿Cómo funciona un bloqueo en la práctica?

El manual del comandante de la Armada de los Estados Unidos sobre el derecho de las operaciones navales, de 2022, define un bloqueo como una “operación beligerante destinada a impedir que buques y/o aeronaves de todos los Estados, tanto enemigos como neutrales, entren o salgan de puertos, aeródromos o zonas costeras específicos que pertenezcan a un Estado enemigo, estén ocupados por él o se encuentren bajo su control”.

Trump dijo inicialmente que la Armada de EE.UU. iniciaría el proceso de bloqueo del estrecho “con efecto inmediato”.

Más tarde, el domingo, declaró a la cadena estadounidense Fox News que el bloqueo “tardará un poco, pero será efectivo muy pronto”, y lo describió como una política de “todo o nada”.