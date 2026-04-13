Irán buscaría retomar el diálogo con EE.UU., según Trump tras el fracaso en Pakistán

Donald Trump aseguró que Irán se ha puesto en contacto con Washington para reanudar las negociaciones, después de que la reciente ronda de conversaciones en Pakistán concluyera sin acuerdo.

Ante la prensa, el mandatario afirmó: “Nos ha contactado la otra parte”, y añadió que “quieren llegar a un acuerdo a toda costa”, sugiriendo un posible nuevo impulso diplomático en medio del conflicto abierto entre ambos países.

Las declaraciones se producen tras el fracaso de las conversaciones celebradas en Islamabad, que se prolongaron durante más de 20 horas sin lograr avances sustanciales. Según diversos informes, las negociaciones se estancaron principalmente por desacuerdos en torno al programa nuclear iraní y las condiciones para el levantamiento de sanciones.

Pese a la falta de acuerdo, Trump ya había mostrado optimismo sobre la voluntad de Teherán de alcanzar un pacto. De hecho, el presidente afirmó recientemente que Irán quiere un acuerdo “muy urgentemente”, en línea con su mensaje actual.

El contexto sigue marcado por una fuerte escalada de tensiones. Tras el fracaso de las negociaciones, Estados Unidos anunció un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, como medida de presión contra el régimen iraní.

Según New York Post, las conversaciones en Pakistán, lideradas por el vicepresidente estadounidense JD Vance, terminaron sin acuerdo, aunque ambas partes dejaron abierta la puerta a futuros contactos. En paralelo, la Administración Trump ha intensificado su presión militar y económica, insistiendo en que Irán debe renunciar a su programa nuclear.

En este escenario, expertos consideran que el posible nuevo acercamiento anunciado por Trump podría responder tanto a la presión internacional como al impacto económico del conflicto, especialmente en los mercados energéticos globales.

Por ahora, no hay confirmación oficial por parte de Irán sobre este supuesto contacto, pero las declaraciones del presidente estadounidense apuntan a que la vía diplomática, aunque debilitada, sigue abierta en uno de los conflictos más delicados del panorama internacional.

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